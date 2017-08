Michelle Vieth despotrica contra Hector Soberón y revive escándalo de video porno

El quien fuera pareja de la "Pequeña Traviesa" salió a defenderse y negar lo dicho por la actriz

Michelle Vieth volvió a revivir el escándalo mediático que causó la filtración de un video íntimo hace más de 10 años. La actriz de telenovelas despotricó contra Hector Soberón, quien fuera su pareja sentimental en aquel entonces, y lo acusó de editar y relegar el porno.

“Ya no soy la joven con miedo, 15 años menor que Hector Soberón, dolida, temerosa, tan aturdida e intentando entender cómo después de tanto amor sucedía lo que sucedía“, escribió la protagonista de “Mi pequeña traviesa” en Instagram. “MUJER si, MADRE de 4 pequeños que son mi vida entera… Hoy NO TENGO MIEDO y hoy pongo un ALTO.. BASTA“.

“Que el señor haya decidido violar mis Derechos Humanos, en específico mis derechos sexuales tan cobardemente al decidir editar, quitar su cara y su voz y de varios videos que el mismo tomó, hacer uno solo y lucrar con el… No les da ningún derecho a INSULTARME, A DENIGRARME, A HABLAR SIN CONOCIMIENTO DE CAUSA, NI A PAGAR POR VER O VER algo reservado exclusivamente para nuestra INTIMIDAD…”

“Este tipo de hechos y este tipo de personas hacen que en el mundo existan la PORNOGRAFIA INFANTIL, LOS VIDEOS SNUFF, VIOLACIONES GRABADAS y tantas y tantas aberraciones, violaciones, transgresiones, hacia tantos seres humanos…. Así es MUJER con todas sus LETRAS… MADRE TAMBIÉN… SIN MIEDO… porque HACER EL AMOR es justo eso UN ACTO DE AMOR… Y no debe ni puede ser tomado de ninguna otra manera… QUIENES LO HAYAN VISTO CONTRIBUYERON Y SON PARTE DE LO LASCIVO DE ESTE MUNDO… ESE ES CASTIGO SUFICIENTE!! YO, por mi parte los lleno de BENDICIONES YA QUE SUS ALMAS LAS NECESITAN DESESPERADAMENTE!! ENTREGÓ A DIOS COMO LO HICE DESDE EL PRIMER DÍA TENIENDO tan solo 24 años…. BENDICIONES ….

Tras la publicación controversial Soberón apareció en el programa “De primera mano” para defenderse de los ataques de su ex pareja.

Sobre las acusaciones de que si el editó el video esto dijo: “Yo no fui, no he editado, no he sacado nada, por supuesto que no. Hay una línea que no puedes cruzar y esa línea no la he cruzado. Mi intimidad siempre la he mantenido, siempre he mantenido esa distancia, esa intimidad y es algo que no puedo transgredir. Ella dice que soy yo, pero yo sé quién fue, sé muy bien quién fue, pero no está bien decirlo. Y las razones por las cuales nos divorciamos, fue por eso”.