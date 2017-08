Sofía Sisniega se quita la ropa y se muestra completamente desnuda

La actriz se mostró al natural dejando poco a la imaginación

Sofía Sisniega se mostró al natural posando sin ropa y completamente desnuda para una nueva campaña de PETA Latino. A la actriz de “Gossip Girl: Acapulco” solo la cubren estratégicamente unas hojas en el poster donde proclama que tiene “cuerpo de vegano. naturalmente”.

“No hay diferencia entre un gato, un perro, una vaca, un cerdo“, dijo la actriz en una entrevista para PETA “Los tienen en granjas industriales. Son básicamente fábricas en donde los animales jamás han visto el sol. Nunca lo han sentido. Nunca han sentido el pasto. Nunca han corrido porque están en unas jaulas en donde ni siquiera se pueden voltear. No puedes creer que lo que te estás comiendo, un pedazo de carne, es solo un pedazo de carne. No te estás comiendo algo. No. Te estás comiendo a alguien”.

Además Sisniega dio un tip para quienes están en busca de bajar de peso: “…si lo que alguien quiere es bajar de peso, ser vegano es lo mejor que puedes hacer. Y yo creo que definitivamente te vas a sentir sexy, y me siento mejor que nunca”.

PETA y PETA Latino (cuyos lemas dicen en parte que “los animales no son nuestros para comerlos”) tiene como objetivo promover alimentos saludables, humanitarios y sin carne.