Tras cierre de oficina del falso abogado Eddie Bonilla, ¿qué pasa con mi caso?

Contraté a Eddie Bonilla para ayudarme con el caso de asilo de mi hijo. Me dijo que era abogado, pero ahora me entero que no es así y que las autoridades cerraron su oficina. ¿Qué pasa ahora con el caso y con todos los documentos que le di al señor Bonilla? –Leticia G.

Leticia, así es, las autoridades investigaron a Eddie Bonilla tras recibir quejas en su contra y determinaron que estaba ejerciendo leyes sin licencia en su negocio Servicio Latino Legal Office (Oficinal Legal Servicio Latino) y SLLSCO Inc.

Bonilla, cuyo apellido legal completo es Rivas Bonilla, fue enjuiciado. No disputó los cargos en su contra y fue sentenciado a 24 meses de libertad condicional. También se le ordenó pagar $1,450 dólares de multa, cumplir 10 días de labor comunitaria y no practicar leyes sin licencia.

Pero Bonilla violó los términos de la libertad condicional y siguió atendiendo a clientes. Las autoridades lo descubrieron y un juez le agregó términos adicionales a la sentencia a fines de junio de este año.

Al ver el incumplimiento de Bonilla, y temiendo que podría causarle mayor perjuicio a sus clientes, la Corte Superior del Estado de California tomó posesión de Servicio Latino Legal Office y SLLSCO Inc. y cerró la oficina. Además, designó a la Barra de Abogados de California para que contacte a todos los clientes, les regrese sus archivos y les aconseje que busquen a un abogado de inmigración con licencia para revisar sus casos.

Pueden leer todos los detalles del caso haciendo clic aquí.

Lo más importante ahora para seguir el caso de tu hijo es acudir a un abogado de inmigración con licencia y experiencia que analice su situación, revise sus archivos y determine sus opciones legales.

Si aún no te han contactado para recuperar tus archivos, puedes llamar a la Barra de Abogados de California al 213-765-1663 o al 1-800-843-9053. Llamando a ese número también podrás presentar una queja en contra de Eddie Rivas Bonilla, su negocio Servicio Latino Legal Office, SLLSCO Inc. o alguna otra persona asociada con su organización.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles.

