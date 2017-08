Video: La interpretación de una canción de Whitney Houston más increíble que jamás hayas visto

Un video en YouTube del pequeño Dane Miller se ha hecho viral en los pasados días

El sentimiento con que Dane Miller, de 9 años, interpretó el tema de Whitney Houston, “I Have Nothing”, ha cautivado a miles de cibernautas.

Un vídeo en YouTube que muestra al niño con Síndrome Down cantando el tema con mucha emoción durante un paseo familiar, se ha hecho viral en los pasados días.

El video muestra a Dane en el carro de sus padres mientras entona el tema que la cantante hizo popular en 1993.

La secuencia llamó la atención de varios medios de comunicación de Estados Unidos, que se interesaron por conocer la historia del chico, quien reside junto a su familia en Prosper, Texas.

“Él simplemente es muy dinámico. Él es muy funcional, así que cuando él escucha música, es algo que se queda con él. Está muy orgulloso del video”, dijo Jeanne Miller, la tía del niño, a ABC News.

Según Danna Miller, la madre del pequeño, Dane supo de Whitney Houston al ver un documental sobre su vida. Luego, se volvió fanático de esa canción en particular.

“Él comenzó a bajar las canciones de ella y esa fue con la que se quedó enganchado”, dijo la progenitora al canal CBS DWF.

A Dane le apasiona la música y entre los artistas que admira se encuentra Taylor Swift y la Trans-Siberian Orchestra.

“Cuando tuvimos a Dane no sabíamos que padecía de Síndrome Down, pero eso no hubiera importado”, dijo la orgullosa madre a ABC News.