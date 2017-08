Michelle Vieth: Hector Soberón dice tenerlo ‘chiquito’ y niega haber filtrado video porno

El actor se defiende de las acusaciones de "Mi pequeña traviesa"

Hector Soberón ha salido a defenderse del escándalo que protagonizó hace 15 años con quien fuera su pareja Michelle Vieth. Todo resurgió a raíz de que esta última acusará a su co-protagonista de “Mi pequeña traviesa” de haber filtrado un video íntimo de ella en pleno acto sexual.

Soberón se deslindó de la situación al declarar a las cámaras de “Ventaneando” que el no sabía quien era el del video porque al contrario de el, el hombre que aparecía con Vieth tenía un miembro grande. “Lo que si te puedo decir es que el g**y que estaba ahí dentro está dotado y yo lo tengo chiquito”, dijo mostrando su dedo meñique.

En el programa de espectáculos “De primera mano” Soberón había aclarado que si sabía quien grabó el video porno con su ex pareja y dejó entrever que esa había sido la causa de su rompimiento.

“Yo no fui, no he editado, no he sacado nada, por supuesto que no. Hay una línea que no puedes cruzar y esa línea no la he cruzado”, dijo. “Mi intimidad siempre la he mantenido, siempre he mantenido esa distancia, esa intimidad y es algo que no puedo transgredir. Ella dice que soy yo, pero yo sé quién fue, sé muy bien quién fue, pero no está bien decirlo. Y las razones por las cuales nos divorciamos, fue por eso”.