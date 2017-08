Hector Soberón demandará a Michelle Vieth

El actor tomará acción legal contra quien fuera su pareja

Héc­tor Soberón ha con­firmado que emprenderá ac­ciones legales en contra de quien fuera su esposa, Mi­chelle Vieth, por acusarlo de haber sido él quien filtró los videos sexuales de la actriz: “Obvio, voy a tomar ac­ciones legales en contra de la señora. Una vez más tengo que salir a defenderme por estar metido en algo que no he pedi­do”, afirmó a Diario Basta.

Aunque dice conocer el nombre de quien fil­tró los videos, prefie­re no mencionarlo y, así, evitarse más pro­blemas: “No tengo por qué decir el nombre; y una cosa es cierta: a mí siempre me han satanizado; a ella la han puesto como víc­tima y a mí como vic­timario”, aseguró.

Teme que nueva­mente le sea imposi­ble conseguir traba­jo, como hace 15 años: “Espero no quedar­me sin trabajo, por­que durante 15 años he lavado mi imagen y demostrado poco a poco mi inocencia y ganando el trabajo; hoy creo que ya sa­ben quién es quién”, sentenció.

Sobre el tema de las amenazas, comentó: “¿Re­cibir una vez más amenazas?, desde que se inició este escán­dalo, hace 15 años, son parte de la vida diaria; se acrecentaron cuando una mujer me acusó en un medio e inventaron muchas cosas. Con esto, una vez más está peor; no puedo vivir con miedo, aunque sí me cui­do más, ya que me han asaltado cinco veces, y tuve un secues­tro exprés de 24 horas”, conclu­yó el actor.