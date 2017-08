Trump el “perezoso”: la portada que le da la vuelta al mundo

Las cifras no mienten, Trump habrá pasado 53 días jugando golf con escasos seis meses en el poder

Si algo volvió a quedar claro es que a la revista Newsweek no le tiembla la mano a la hora de criticar al presidente Donald Trump.

Hoy, precisamente cuando el presidente se prepara para salir de la Casa Blanca en unas vacaciones de 17 días a su club de golf en Nueva Jersey sale a la venta el último numero de la revista con una controvertida portada que deja al presidente como un gran hipócrita y vago.

“Perezoso: Donald Trump está aburrido y cansado. Imagínese lo mal que se sentiría si hiciera algún trabajo”, dice la portada que ya le da la vuelta al mundo.

La cubierta cuenta con una ilustración del Presidente sentado en un sillón reclinable con comida chatarra, su teléfono y un control remoto.

El amor del presidente por el tiempo libre y el golf queda claro con las cifras. Al terminar sus primeros 200 días en el poder el presidente Trump habrá tomado el doble de las vacaciones de su antecesor, Barack Obama. Mientras que Trump terminará con 53 días libres este mes de agosto, Obama solo tomó 15 días de descanso en sus primeros seis meses en la Casa Blanca.

Y es que la hipocresía de Trump ha quedado nuevamente al descubierto. Si no hay que recordar que durante la campaña presidencial de 2016, el magnate prometió en repetidas ocasiones que se negaría a tomar vacaciones con el fin de hacer el más arduo y duro trabajo por el pueblo estadounidense.

“Pocas veces me gustaría dejar la Casa Blanca porque hay mucho trabajo por hacer”, dijo Trump en julio de 2015. “Yo no sería un presidente que tome vacaciones. Yo no sería un presidente que toma tiempo fuera”.

“Voy a estar trabajando para usted”, dijo Trump en agosto de 2016. “No voy a tener tiempo para ir a jugar al golf”.

El artículo de la revista cuyo nombre es: “Trump, el pequeño Rey de América: El golf y la televisión no hará a Estados Unidos grande de nuevo”, hace un recorrido por los hábitos del presidente y como estos se ven reflejado en la falta de avances claros y concretos de su agenda legislativa así como en el desorden y caos al interior de su administración.