Fotos: Así luce la novia de Cristiano Ronaldo embarazada en bikini

En las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana podrás ver, en exclusiva mundial, las fotografías más buscadas de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez a la espera de ser padres. La modelo presume de “tripita”, con un bikini rojo, y se pueden apreciar gestos maternales, propios de embarazada. #georginarodriguez #cristianoronaldo #exclusiva

A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom) on Aug 3, 2017 at 1:22am PDT