Gracias por la invitación y cariño de siempre! Me encantó compartir con ustedes y me divertí mucho! Besos, Don Francisco @donfranciscotv querido! 💖💖💖💖 #DonFTeInvita #unavidaconednita

A post shared by Ednita Nazario (@ednitanazario) on Aug 6, 2017 at 7:37pm PDT