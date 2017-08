La trampa que buscaba atrapar a indocumentados en Starbucks para deportarlos

Gran revuelo ha causado una polémica campaña en la que se anuncia que todos los indocumentados recibirán este 11 de agosto un 40% de descuento en todas las tiendas de Starbucks en EEUU.

El anunció publicitario llamado el “soñador del día” no resultó ser más que una campaña engañosa la cual viene circulando los últimos días en las redes sociales tratando de embaucar a cientos de inmigrantes en todo el país.

El hashtag #BorderFreeCoffee el cual prometía, al ser usado, un cupón de descuentos en la tienda no es más que un truco para que indocumentados en todo el país dieran a conocer su status migratorio.

“Usa el código de cupón “unafraid” (sin miedo, en español) para obtener una bebida grande fría de cualquier tienda”, dice uno de los anuncios de la campaña.

Detrás de todo está 4chan, un grupo de internautas que tuvieron la idea de convocar a cientos de indocumentados en tiendas de Starbucks con el fin de emboscarlos llamando a ICE para que los arrestaran.

De acuerdo con las conversaciones del grupo en un chatroom descubierto por BuzzFeed se observa como en un par de horas la idea de crear un meme en contra de los indocumentados se convirtió en un maliciosa campaña que terminó ensuciando a una de las compañías más grandes de Estados Unidos, Starbucks.

Fue así como en diferentes cuentas en Facebook y otras redes sociales comenzaron a aparecer diferentes carteles promocionando el Dreamer Day, nombre que le dieron a la campaña.

En cuestión de horas las diferentes publicaciones fueron replicadas por miles de usuarios que un principio confiaron en la veracidad de la promoción.

Tan rápido se propagó esta falsa campaña publicitaria que al gigante de las tiendas de café en Estados Unidos le tocó salir a aclarar la situación desde su cuenta de Twitter, diciendo que esta promoción es completamente falsa.

This is completely false. Starbucks is not sponsoring any such event. Please do not spread misinformation.

— Starbucks Coffee (@Starbucks) August 4, 2017