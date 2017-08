Natália Subtil demandará al hijo de Bárbara Mori por ser un “padre desobligado”

No sabe ni dónde está Sergio Mayer Mori

Natália Subtil, quien informó que demandará a Sergio Ma­yer Mori por la patria potestad y pensión alimenticia de su hi­ja Mila, revela, en exclusiva para Diario BASTA!, que hace tiem­po que no ve a Sergio, pues se encuentra desaparecido.

“No, no sabemos dónde está; tengo como un mes de no verlo, no ha mostrado interés por su hija… Yo siento que el papá tie­ne también responsabilidades que no está haciendo; entonces, él las tiene que hacer, porque no es para mí, es para Mila, su hija; yo creo que él también tiene que estar presente en las cosas que hacemos”, dijo la modelo.

Subtil comenta que aún no sa­be la cantidad que pedirá como pensión alimenticia, pues a pe­sar de que cuenta con el apoyo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, abuelos pater­nos de su hija, con­sidera que como madre soltera ha tenido que salir adelante sola.

Les presento a Mila debutando como modelo para @roponeslucagobbi! No dejen de checar el Instagram y la revista en línea para más fotos! Puedes encontrar todo para bautizo! Mila ya tiene lo suyo! Link para la revista en mi perfil 👼🏻 A post shared by Natália Subtil 🇧🇷 (@nataliasubtil) on Jul 25, 2017 at 1:47pm PDT

“Siempre ha­blo con ellos, con el abuelo, con la abuela… ahí voy trabajando, ten­go mis ahorros y así voy sacando a mi hija adelante; nunca le faltó nada, todos los fines de se­mana paseamos, come, tenemos una vida muy tranquila porque yo siempre estoy buscando algo para que no le falte nada”, con­fesó la brasileña, quien asegura que aunque no le consta que su ex tenga un problema de adic­ciones, sí considera que es un padre desobligado.

“El problema es él, no lo que hace o deja de hacer, es su carác­ter como persona, es muy com­plicado, es muy especial; es muy complicado lidiar con él, sobre las cosas de su hija”, compartió vía telefónica.

Hasta el momento, no se sabe del paradero de Mayer Mori.