A pesar de sus millones, acusan a Kendall Jenner de tacaña

¿Deja o no propina a los camareros?

A la modelo Kendall Jenner no le ha hecho ninguna gracia que un bar de Brooklyn llamado Baby’s All Right intentara colgarle la etiqueta de tacaña alegando que no se había dignado a dejar una propina al camarero que la atendió cuando acudió al establecimiento la semana pasada.

Cabe destacar que en Estados Unidos es costumbre -una que está muy mal visto saltarse- sumar un extra de entre el 15 y el 25% del total de la cuenta a la hora de pagar para compensar así de alguna manera los bajos sueldos que cobran la mayoría de trabajadores del sector servicios. El hecho de que Kendall sea una de las maniquís mejor pagadas del mundo, además de recibir unos ingresos millonarios al margen de la moda gracias a su participación en el reality de su familia ‘Keeping Up with the Kardashians‘, no habría hecho más que empeorar el agravio que supuestamente cometió a ojos de los responsables del local, que no dudaron en denunciar públicamente su actitud a través de su propia cuenta de Instagram.

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Aug 7, 2017 at 4:47pm PDT

En una imagen ya eliminada publicaba en el perfil de Baby’s All Right se podía ver un recibo por valor de 24 dólares que, según daban a entender, pertenecía a la celebridad y en el que quedaba claro que no se había dejado una propina en el pago con tarjeta, que ascendía al importe exacto de la cuenta.

“Que no se te olvide dar propina a vuestro camarero”, rezaba el mensaje que acompañaba a la fotografía.

Sin embargo, Kendall se ha apresurado a aclarar ahora que optó por pagar el servicio en efectivo, por lo que la propina no aparecía reflejada en el ticket.

“Maldita sea, supongo que la próxima vez no dejaremos la propina en efectivo”, respondió la celebridad a través de su cuenta de Twitter, claramente molesta porque hubieran intentado manchar su buen nombre.