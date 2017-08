Del machismo al narco: Los grandes escándalos de Julión Álvarez

Aseguró que "las mujeres sirven para trapear" y ahora resultó testaferro de criminales

Este miércoles el mundo del regional mexicano quedó consternado por la revelación de supuestos vínculos del cantante Julión Álvarez con el narcotráfico, que hizo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses, 22 mexicanos, incluidos el intérprete y el futbolista Rafael Márquez, facilitaron empresas en Jalisco a la organización criminal Cartel de Jalisco Nueva Generación, para lavar las ganancias que obtienen de forma ilícita.

La noticia se esparció como pólvora y provocó diferentes reacciones, entre otras que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, borrara una foto muy reciente con el chiapaneco.

Esta foto de Julión Álvarez y Peña Nieto desaparece la víspera de que EEUU ligue al cantante con el narco https://t.co/agA26NkvPv pic.twitter.com/qR6ZbmFoPx — El Gordo y La Flaca (@ElGordoyLaFlaca) August 9, 2017

Esta no es la primera vez que Julión se encuentra en el “ojo del huracán”. Durante su ascendente carrera se ha visto envuelto en diferentes polémicas, aunque ninguna tan grave como las recientes acusaciones.

En 2016 fue acusado de “machista” y “misógino”, por asegurar que las mujeres deben saber trapear (limpiar).

“Me gusta que las mujeres sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve”, expresó.

Un año antes su staff se vio involucrado en acusaciones por golpear a una mujer, en un incidente poco claro del que se desmarcó.

Exitoso y en los primeros lugares de popularidad, el cantante falló en conocimiento de historia mexicana, al no poder responder quién era Pancho Villa, héroe de la Revolución Mexicana.

“No, pues, quien viene siendo como un… no sé cómo decirle, es de los más representativos, de lo que es la República, de todas las naciones”, dijo titubeante, según recuperó El Universal.

Su actual esposa, Nathaly Fernández, fue pareja sentimental del fallecido Valentín Elizalde, quien presuntamente fue ajusticiado por miembros del crimen organizado, algo que Álvarez, desestimó.

“Mi señora fue novia de Valentín, fue su pareja sentimental y por el mismo medio se hizo el mitote, pero la vida sigue y a nosotros en un momento nos tocó toparnos, cruzarnos, enamorarnos, y es con quien me toca estar”, dijo, de acuerdo con Univision.

No todo ha sido una mancha en la trayectoria de Julión. Hace unos meses se hizo viral un video en el que se mostraba la simpatía y humildad de la estrella con unos niños “limpiaparabrisas” en Chiapas.