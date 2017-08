Kia Forte 2017, máxima calificación de seguridad IIHS

Las mejoras estructurales del Kia Forte 2017, le permitieron alcanzar la máxima calificación de seguridad TOP SAFETY PICK+ del Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las Carreteras (IIHS), tras superar las exigentes pruebas de impacto frontal parcial. Los sistemas opcionales…

Las mejoras estructurales del Kia Forte 2017, le permitieron alcanzar la máxima calificación de seguridad TOP SAFETY PICK+ del Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las Carreteras (IIHS), tras superar las exigentes pruebas de impacto frontal parcial.

Los sistemas opcionales de prevención de impacto y las luces frontales de alta tecnología, contribuyeron a que este auto compacto coreano se sumara a la lista de Autos Más Seguros 2017.

El Kia Forte 2017 tiene bolsas de are más largas en comparación con la generación anterior y además, las unidades fabricadas después de mazo 2017, tienen una estructura del pilar donde se monta la puerta frontal más solidad, así como el marco de la puerta.

Gracias a esos cambios, los Kia Forte 2017 fabricados después de marzo 2017, recibieron calificación de “Bueno” en la prueba de impacto frontal parcial, que simula un accidente a 40 millas por hora, con un impacto contra un objeto como un árbol o un poste de electricidad, contra 25% del lado frontal izquierdo del auto, lo que afectaría principalmente al conductor.

En esta prueba, el Kia Forte 2017 mantuvo de forma segura el espacio de la cabina correspondiente al conductor, con una intrusión de la estructura de apenas 3 pulgadas en el área de los pedales.

Los maniquíes de prueba (Test Dummy) tuvieron un movimiento controlado y las medidas registradas en el impacto indicaron que se produjo un riesgo bajo de lesiones para un accidente de esa severidad.

Los modelos anteriores, apenas habían recibido calificación “Marginal”, debido a una intrusión de 8 pulgadas a la cabina en la parte baja del pilar de la bisagra de la puerta delantera izquierda. Además, la cabeza del Test Dummy hizo contacto con el panel frontal de instrumentos y las bolsas de aire laterales no funcionaron de forma ideal para proteger el movimiento de la cabeza hacia adelante.

Para ganar la distinción de Top Safety Pick+ del IIHS, el vehículo debe obtener una calificación de BUENO en las pruebas de choque frontal parcial, choque frontal de traslapado moderado, lateral, fortaleza del techo y reposacabezas. También debe tener un sistema de prevención de choque frontal disponible con una calificación de AVANZADO o SUPERIOR y faros que obtengan una calificación de ACEPTABLE o BUENO.

El +, se aplica para destacar que los vehículos con el mejor resultado en las pruebas, también cuenta con un sistema de iluminación aceptable – un nuevo requerimiento para 2017 -, y que tienen como opción el sistema de prevención de colisión frontal.

El sistema opcional de prevención de impacto frontal del Kia Forte 2017, evitó impactos en las pruebas a 12 y 25 millas por hora, con lo que obtuvo la máxima calificación de seguridad. El sistema incluye alerta contra impacto, que cumple con los criterios de seguridad de la Administración Nacional de Tráfico y Seguridad en las carreteras.

Los Kia Forte fabricados despues de 2016, equipados con el paquete Premium Plus, opcional en la versión EX, recibieron calificación de “Bueno”, gracias al sistema de iluminación superior. Los Kia Forte con el Premium Plus Package, así como los fabricados después de agosto de 2016, tienen calificación de “Pobre” en la prueba de luces.

