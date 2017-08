La cerveza hace más atractivos a los hombres

Diversos estudios han demostrado el por qué esta bebida hace tan irresistibles a los caballeros ante la mirada femenina

A propósito del pasado Día Internacional de la Cerveza y del creciente consumo del que tanto se habla, una de las razones por la que no celebro la epidemia de bares dedicados a su versión artesanal (y a la otra también) es por las consecuencias nefastas que provoca en la vía publica: crece el consumo, crece la población de gente que orina en la calle.

La única razón por la que podría perdonarlos, y a la industria cervecera, es porque al parecer, la bendita bebida beneficia la sexualidad masculina. Un estudio publicado en la European Journal of Epidemiology sostiene que la cerveza aumenta la resistencia sexual de los hombres y los convierte en “mejores” amantes, básicamente porque combate la impotencia, la eyaculación precoz y les otorga más resistencia en el momento del acto. No es poca cosa, ¿no?…

“Beber cerveza con cierta regularidad ayuda a reducir la eyaculación precoz” confirmaba la sexóloga Kat Van Kirk en su último libro The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life. Es muy probable. Además de hidratos de carbono, vitaminas, fibras, proteínas y minerales como el silicio, potasio, magnesio y sodio, el lúpulo contiene gran cantidad de fitotesgrogenos u hormonas de origen vegetal, como el poderoso 8-prenilnaringenina (8-PN) que ayudan a esos fines específicos.

Respecto de la resistencia, según una investigación quienes consumían cerveza negra o tostada en dosis lógicas podrían reducir hasta un 31% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, esto debido a que los extractos de malta y lúpulo usados en su elaboración contienen niveles de hierro más alto, confirma otro ensayo divulgado tiempos atrás en el Journal of the Science of Food and Agriculture.