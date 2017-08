El por qué lloras cuando cortas cebolla… y cómo librarse de ello

Uno de los ingredientes preferidos y que no puede faltar en ninguna cocina es la cebolla, la cual no solo es deliciosa si se come sola, sino también es un excelente sazonador para distintos platillos.

Claro está que usar cebolla para cocinar puede convertirse para muchos en un tremendo calvario, ya que con tan solo hacer los primeros cortes, comenzarán a brotar de tus ojos un mar de lágrimas que te impedirá seguir con la labor… y peor aún cuando también se siente comezón.

Este efecto de la cebolla realmente es molesto, pero ¿sabes por qué se desencadena este efecto?

Resulta ser que las cebollas poseen un químico que se encarga de proteger al bulbo de la vida animal silvestre. Cuando se pica, se rompen distintas células, acción que genera una enzima llamada alinasa, la cual se combina con una molécula inodora que hay en ella llamada trans-(+)-S-(1-propenil)-L-cisteina sulfóxido.

Investigadores de Case Western Reserve University, de Ohio, Estados Unidos, recientemente descubrieron que al mezclarse ambos elementos se producen diferentes sustancias, las cuales llegan a los ojos, produciendo irritación y por ende, las famosas lágrimas.

La cebolla contiene por naturaleza ácido sulfénico y por este proceso, se transforma en un producto lacrimógeno llamado Sulfóxido de tiopropanal.

Estos mismos investigadores hallaron un método para evitar llorar cada vez que cortes una cebolla, el cual consiste en meterla al refrigerador un par de horas antes de picarla, ya que el frío retrasa la formación del Sulfóxido de tiopropanal.