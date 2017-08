¿Esposo de Alejandro Tommasi llevará sus escándalos con el actor a la gran pantalla?

El diario Basta! asegura que un productor busca a Oscar Ruiz para contar sus problemas con el histrión

Con unos dientes nuevos que le hacen ver una hermosa sonrisa, Oscar Ruiz, la expareja del presunto golpeador Alejandro Tommasi, compartió en exclusiva para BASTA! que nuevamente fue a ratificar la demanda en contra del actor, pero además, que ya está negociando compartir su terrible historia de amor con un productor de cine para que sea llevada a la pantalla grande.

“Yo fui una persona que toda mi vida lo amó y todo esto que está pasando me ha dolido, porque sé que Alejandro es una persona que está enferma y necesita ayuda. Se me han acercado cuatro personas, una persona de una editorial, dos productores de teatro y uno más de cine que quieren llevar a la pantalla grande mi historia, en donde se verá todo lo que sufrí con Alejandro, todas las golpizas y todo el daño que me hizo. Si mi historia sirve para que la gente despierte y también diga que su marido le pega, sí lo voy a hacer”.

Ahora el joven actor se encuentra tomando terapias para superar el infierno que vivió con Tommasi.

“Estoy contento, pero nunca me imaginé llegar a esta situación de demandar a mi esposo, creo que nadie quiere estar metido en cosas legales, pero lo cierto es que si se trata de defender mi nombre, mi imagen, mi dignidad y el honor de mi familia, soy capaz de todo. Todo esto me ha impulsado para alzar la voz, viví muchos años en una relación enfermiza en la cual se me golpeaba físicamente, se me violentaba psicológicamente y ahora que llevo un mes viviendo solo veo que la vida es bella”.

Oscar compartió que Alejandro debe tomar medicamento.

“Él padece de sus facultades mentales. Es bipolar y maniacodepresivo y debe de tomar diariamente entre 9 y 10 pastillas, para poder estar bien, y cuando no se las toma se vuelve loco”, recordó.

POR: Rafael Suárez