Los productos del año 2017

Te presentamos algunos de los que resultaron ganadores del voto de confianza de los consumidores

Para promover la innovación de nuevos productos y dar a los compradores un acceso directo a los mejores de ellos, se estableció desde hace tres décadas el premio Productos del Año (POY), a través de cual los consumidores votan a lo largo y ancho de Estados Unidos por aquellos que están disponibles en el mercado.

Los reconocidos premios a nivel internacional no solo miden el voto de confiabilidad y preferencia de los consumidores a lo largo y ancho de Estados Unidos sino que también evalúan el Retorno de la Inversión (ROI), uno de los mayores desafíos de toda marca manufacturera.

La votación para los premios de este año se efectuó recientemente. A continuación te presentamos algunos ganadores:

Plantillas Amope GelActiv

Las nuevas plantillas Amope GelActiv se crearon para proporcionar un poco de más altura y mayor comodidad a la mujer que usa zapatos de tacones altos. Desde que están en el mercado, el producto ha permitido que sus consumidores disfruten del calzado de tacón alto sin tener que sacrificar el estilo por la comodidad. Estas utilizan la tecnología de gel ultra-delgado para transformar los talones de moda en el par de zapatos favoritos por su comodidad. Precio al por menor: de $6.99 a $9.99.

Carmex Comfort Care Lip Balm

La barra de bálsamo para los labios, Carmex Comfort Care Lip Balm está elaborada con una mezcla de harina de avena 100% naturaly aceite de semillas de frutas y posee un exquisito sabor a bayas mezcladas. Calmando cualquier molestia que se dé en la piel de los labios ante los agentes ambientales, hidratándola y suavizándola para un look de unos labios naturalmente hermosos y saludables. Precio: $1.99.

Centrum Multigummies para hombres y mujeres

Las nuevas Centrum MultiGummies de Pfizer tienen ahora una fórmula especial para mujeres y hombres en un multivitamínico gomoso de gran sabor y conveniencia. De acuerdo con sus fabricantes, posee más Vitamina D3 que cualquier otra goma multivitamínica líder; proporcionan nutrientes claves que ayudan a mantener la energía, la inmunidad y el metabolismo; no contienen gluten, sabores artificiales y edulcorantes y vienen en tres sabores. La información dada a conocer por POY aclara que “estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos y el producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Simplemente, las vitaminas B que posee apoyan las necesidades energéticas diarias, las vitaminas C y E apoyan la función inmune normal y las vitaminas B-B ayudan en el metabolismo de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Precio: $6.99.

Gotas para los ojos Clear Eyes Pure Relief

Las gotas Clear Eyes Pure Relief for Dry Eyes ( es decir, para ojos secos) están especialmente elaboradas para proporcionar una comodidad de larga duración. Vienen en una botella revolucionaria de multidosis que suprime la necesidad de agregarles conservantes, cuyo filtro de purificación incorporado mantiene las bacterias fuera de ellas. Alivian temporal el ardor y la irritación causada por la sequedad de los ojos. Posee glicerina, como ingrediente activo. Proporciona más de 240 gotas. Precio: $13.49.

Mucinex Fast-Max and Sinus y Max Liquid Gels

Las cápsulas de gel Mucinex Liquid Gels se disuelven rápidamente, liberando líquido de máxima resistencia para aliviar los peores síntomas de resfriado, gripe y sinusitis. Viene en tres fórmulas de fuerza máxima. Según su fabricante, Mucinex presenta el único gel líquido de máxima resistencia, que posee Guaifenesin para parar la mococidad. Precio: $11.99.

Schwarzkopf Keratin Color

Keratina Color, de Henkel, utiliza Unique Collagen Care Complex y Skin Flattering Pigments para proporcionar un tinturado en tan solo 30 minutos. El paquete incluye un pre-tratamiento para ayudar a proteger y reparar el cabello antes de tinturarlo, reduciendo hasta en un 80% la ruptura del cabello. Posee una colección de 18 colores, que promete cubrir las canas al 100%. Su fórmula goza de una nueva tecnología para el control del olor de amoniaco. Precio: $9.99

Sensodyne True White

La pasta dental Sensodyne True White posee una fórmula que alivia la sensibilidad mientras que blanquea los dientes. Con una fórmula de baja abrasión, el producto es 10 veces menos abrasivo que muchos dentífricos blanqueadores líderes. En lugar de limpiar las manchas como la mayoría de las cremas dentales blanqueadoras, las levanta suavemente de la superficie de los dientes mientras proporciona una protección activa contra las manchas. Precio: $6.49

Sweetspot Labs Washes & Wipes

Las toallitas SweetSpot Labs Washes, Wipes On-the-Go y Wipettes On-the-Go poseen un pH equilibrado, 98% natural y recomendado ginecólogicamente. Vienen en tres fragancias: Toronja, vainilla y mandarina. Se pueden usar en todo el cuerpo para una sensación de limpieza. Precio: de $2.99 a $7.99.

Kleenex Facial Cleansing Exfoliating Cushions

Los cojines exfoliantes de Kleenex poseen una combinación exclusiva de tejidos de doble cara, de varias capas y un limpiador suave que exfolia y lustra la piel. Se activan con agua y se pasan por el rostro para exfoliar y darle suavidad a la piel. Sirven para todo tipo de piel. Precio: $9.99 por el dispensador recalcable con 12 cojines y $4.99 por cada paquete de cojines.