William Liriano, protagonista de ‘Catastrópico’: “No dejen que nadie les robe su sueño”

Este fin de semana se estrenó en todos los cines del país ‘Catastrópico’, la divertida película de enredos. En exclusiva hablamos con el protagonista, William Liriano y el director, Jorge Hazoury, quienes no solo defienden el género, sino hasta nos comparten momentos que no veremos en pantalla.

‘Catastrópico’ cuenta la historia de una famosa y mimada actriz que lucha por regresar a la civilización cuando la inesperada caída de su jet privado frustra el intento de su secuestro, dejándola varada en un monte a merced de su fastidioso asistente y un secuestrador inepto.

Desde la paradisíaca isla de Cap Cana, en República Dominicana, estos nos dijeron William y Jorge Hazoury.

Pregunta: ¿Qué anécdotas vivieron mientras filmaban?

William Liriano: Una de las anécdotas que más nos hizo reír durante el rodaje fue en una de las escenas, nos rescatan, íbamos en una camioneta, y tuvimos que repetirlas varias veces pues estábamos sentados, ya que nos habían rescatado, y el guión salía en cámara y el director me dijo: “improvisa y resuelve como puedas”… Con Víctor, que estaba en la escena conmigo y es amigo desde la infancia, nos miramos y me dijo: “Tigre, en eso de improvisar eres el mejor”… A partir de ahí me fue mucho más fácil, y fluyó el personaje durante todo el rodaje.

P: ¿Qué es lo que más disfrutas del proceso de una peli desde que haces el casting hasta la promoción como ahora?

WL: En realidad se disfruta todo, cada cosa tiene su lugar… Es emocionante estar con toda esta expectativa y saber que pronto estará a disposición de todos, y que cada persona que acuda a verla tendrá su propia opinión, y que eso influirá en el éxito o no de un proyecto que significó muchísimo para todos y cada uno de los involucrados… Como también se disfruta la promoción rodeado de gente conocedora de la industria, y en este lugar tan paradisiaco como es Cap Cana… Yo soy dominicano, me encanta estar rodeado de gente, de amigos, vengo de una familia numerosa y amo este lugar.

P: ¿Qué le dices a los latinos que quieren triunfar en Hollywood?

WL: Que no dejen que nadie les robe su sueño, todo es posible, como decía Walt Disney: “si lo puedes soñar, lo puedes lograr”… Entonces si lo intentaste y te caíste, párate, sacúdete el polvo y vuelve a intentar.

P: ¿Qué le pusiste de ti a tu personaje?

WL: No tenía mucha experiencia actuando, pero tuve la suerte o el privilegio que era amigo del director, y el escribió mi personaje basado en mí, fue un gran reto, y lo asumí con respeto y humildad, solo traté de ser yo como me lo pidió Jorge Hazoury (el director) ,y todo fluyó con naturalidad, te puedo asegurar que el ‘Usnavy’ de la película es un 80% mi propio yo.

P: Jorge, ¿Por qué crees que siguen siendo líderes en taquilla este tipo de películas divertidas?

Jorge Hazoury: Porque el mercado las quiere ver, en una etapa tan desgastante y agitada, la sociedad necesita desconectar y compartir en familia, y qué mejor que ver una película divertida que te haga reír y olvidar por un rato los problemas del mundo real.

