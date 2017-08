Patricia de León rompe en llanto tras pelea aparatosa con Luzelba Mansour

La actriz panameña aclara la polémica suscitada en el reality "Rica Famosa Latina"

Patricia de León es una de las nuevas integrantes de “Rica Famosa Latina” y recientemente tuvo un altercado con una de las veteranas del programa, Luzelba Mansour.

Desde que se desató la polémica, Mansour aprovechó para hablar de lo sucedido, y como en todo conflicto hay dos partes, nos pusimos en contacto con la actriz panameña para que nos diera su versión de los hechos.

“Yo no soy una persona que se encuentra en chismes ni en periodismo amarillista y ese tipo de cosas negativas”, dijo De León sumamente consternada. “Tengo un record bastante limpio… me debo a mi carrera y lastimosamente una persona que es ajena a este medio y está tratando de agarrar sus dos segundos de fama utilizando la prensa para ensuciar la integridad, la reputación y la carrera de una persona… no me parece justo el mentir y decir que yo a propósito fui y la corté”.

La pelea entre las dos ocurrió cuando la actriz de “Your Move” citó a Luzelba para aclarar un rumor que esta última se ha encargado de regar entre las chicas del programa.

“Estábamos en un restaurante en West Hollywood tipo 830 de la noche, yo la cito a ella para discutir el porque ella está regando un rumor tan asqueroso. Primero ella no me conoce, no conoce a mi familia. Yo soy muy pro familia y ella me echa un vaso de agua en la cara y yo al ser reciproca en su acción de echarle un liquido en la cara, ella bloquea la copa con su brazo cuando lo extiende y ella causa el accidente“, recapituló De León sobre lo que sucedió con su compañera.

“Estoy muy en shock, esto me ha afectado emocionalmente … ha sido muy difícil para mi. Esta señora no solamente dice que yo la herí a propósito cuando fue un accidente… me ha llamado pu*a en cadena nacional, ha dicho una calumnia que es muy falsa — que yo he tenido relación intima con el esposo de mi hermana — es una alegación muy seria y grave”.

El rumor no solamente ha afectado a Patricia, si no también a su familia.

“El tener que haber llamado a mi madre hoy y decirle ‘mamá.. con lágrimas en la cara y decirle mamá, ‘en ningún momento he querido que te avergüences de mi porque todo es falso,'” dijo la actriz rompiendo en llanto.

De León nos contó que dos días después del incidente seguía en cama porque le había causado un daño emocional, sin embargo, Luzelba que llegó a su casa del hospital a las 3 de la mañana, al día siguiente ya estaba laborando.

Lo extraño de todo este asunto es que la misma noche del enfrentamiento, Luzelba le había asegurado a su compañera que todo estaba bien.

“Ella sale del restaurante [después de la pelea] y ni yo ni ella sabía que estaba cortada hasta el momento que pasa como un minuto yo me volteo y me doy cuenta que la señora estaba herida“, reveló.

“En ese momento corro en shock para saber que es lo que había pasado. Me le acerco, trato de estar ahí, ella me dice: ‘tranquila, fue un accidente, yo fui la que puso el brazo, fue mi culpa, no te preocupes’. Después de ese suceso todavía ella a las 3 de la mañana cuando salió del hospital — a mi obviamente no se me permitió ir — todavía me escribe en un texto que dice: ‘chiquita preciosa te quiero’. Yo hablé con ella estando en el hospital donde ella me dice ‘tranquila’ porque yo estaba muy mal, yo no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Yo seria incapaz de mentir porque yo no camino con la mentira, yo soy incapaz de herir a alguien fisicamente o inventar una calumnia de ninguna manera, no soy de irme a la prensa a buscarme publicidad“.

Tras el enfrentamiento aparatoso, Patricia y Luzelba se vieron en una barbacoa que se organizó en la casa de Sandra Vidal, y De León nos contó que todo estaba bien sin saber que al día siguiente todo se volvería un caos.

“[Luzelba] aceptó que fue un accidente y hasta estuvimos en una barbacoa. Yo le mandé un arreglo de frutas y me escribió: ‘no tenías porque. gracias.’ Yo no sabía que al día siguiente iba a ir a TMZ a decir estas calumnias“, contó.

Tras las acusaciones Mansour intentó hablar con De León pero ella no le tomó la llamada porque no estaba lista para enfrentar el escándalo mediático. “Me ha dolido muchísimo su traición y su forma de mentir tan fácilmente. Yo no entiendo a ese tipo de personas que se agarran de hacerle daño a otra persona. Me imagino que lo hizo para tener las cámaras encima.

Yo si le envié un texto esta mañana donde le decía ‘por favor no hagas esto. Yo no entiendo porque lo estás haciendo. No sabes la gravedad que tiene lo que estas haciendo. Sabes muy bien que esto fue un accidente. Ella me dijo: ‘esto todo se va a arreglar pronto'”.

Patricia cree que Luzelba “no se ha medido” con las consecuencias que puedan causarle en su carrera ya que ha sido una actriz que se hecho de un nombre por su trabajo, no por chismes.

“Es una señora que tiene familia, no me puedo imaginar el tipo de ejemplo que ella le está dando a sus hijas“, dijo la también actriz de “Miles”. “Yo creo que esta señora no sabe lo que significa llegar a un país ajeno… solo y tener que hacerte centavo por centavo. Quiero pensar eso porque a mi jamás se me ocurriría que una persona que sabe lo difícil que es levantarse en un país como este a punta de trabajo significa. Quiero pensar que es por eso que ella nunca ha tenido que hacer nada. Es una señora que se casó con una persona de dinero y todo se daba de una manera no tan difícil“.

“No se está midiendo en que esto le puede afectar a su hija. El ejemplo que le está dando a su hija es que de esa manera es que ella puede agarrar fama”.

A pesar del trago amargo que ha pasado Patricia de León en las primeras semanas de grabaciones de “Rica Famosa Latina”, ella tiene varios proyectos interesantes que le pueden causar felicidad como una linea de maquillaje que lanzará próximamente, al igual que una campaña con PETA, y una película donde comparte créditos con Luke Goss y otra titulada “Miles” donde compartió escena con Becky G.