Foto: Andrea Duro presume a Chicharito en la cama y sin playera

La actriz y el futbolista aprovecharon su reencuentro este fin de semana en Londres

La pareja formada por Andrea Duro y el futbolista Chicharito no podría ser más perfecta: ambos son jóvenes, guapos y famosos, y desde luego no cabe duda de que no les importa presumir de ello en las redes sociales. Ese fue el medio a través del que, si se dan por ciertos los rumores, se fraguó su romance y a través del cual comenzaron a ofrecer las primeras pistas de que entre ellos existía una química especial, intercambiando comentarios y ‘me gusta’ hasta que hace una semana se animaron a confirmar su relación con una romántica fotografía juntos en la que él aseguraba que no podía quitarle los ojos de encima a su chica.

Desde entonces, sus perfiles de Instagram se han convertido en el reflejo de lo enamorados que están y de lo rápido que se está consolidando su noviazgo, según se desprende del hecho de que ella visitara al delantero del West Ham United en Londres este fin de semana y de que ahora se haya animado a compartir con todos sus seguidores una imagen de Chicharito sin camiseta y en la cama, sacada probablemente durante esa misma escapada. De paso, la instantánea ha servido a la actriz para ponerle los dientes largos a todos sus seguidores mostrando al “hombre sexy”, como le ha definido ella misma, con el que comparte ahora sus días.

A sexy man ♥️ A post shared by Andrea Duro (@andreaduro) on Aug 14, 2017 at 2:03pm PDT

Por su parte, el futbolista también quiso hacer lo propio subiendo a la sección de Stories de su perfil un retrato en blanco y negro de la intérprete luciendo unas grandes gafas junto al mensaje, en inglés, “sí, buenas noches”, una versión similar de la otra foto algo más sensual que Andrea compartió en su cuenta, un selfie en el que lucía las mismas gafas y unos labios pintados de rojo con el que ya ha conseguido casi 2.500 ‘likes’.

🤓🤓 #buenosdias A post shared by Andrea Duro (@andreaduro) on Aug 15, 2017 at 4:59am PDT

Salta a la vista que Chicharito ha vuelto a encontrar la estabilidad sentimental tras una etapa de inestabilidad marcada por su breve romance con la actriz mexicana Camila Sodi, con quien no ha logrado conservar precisamente una bonita amista, y la ruptura de su compromiso previo con la periodista española Lucía Villalón.

Después de que la entonces pareja anunciara que finalmente no pasaría por el altar, ambos se molestaron en eliminar todo rastro de su tiempo juntos de sus redes sociales, por lo que no deja de resultar en parte sorprendente que el futbolista haya decidido volver a compartir con tanta rapidez documentos gráficos de su nueva relación con Andrea en la esfera virtual.