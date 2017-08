Jorge Medina anuncia disco en solitario tras salida de La Arrolladora Banda el Limón

El álbum que llevará por nombre "Me tengo que ir", será una colección de 12 temas inéditos

Después de dos décadas de ser primera voz en La Arrolladora Banda el Limón, Jorge Medina anunció su primer álbum como solista, en el que entre “un sinfín de sentimientos” predominará su especialidad: “el desamor”.

El álbum “Me tengo que ir”, actualmente en proceso de grabación en Estudio 13, en Mazatlán, Sinaloa (México), propiedad del productor Chuy Lizárraga, es una colección de 12 temas inéditos que Medina espera que salga al mercado en noviembre.

La canción homónima, compuesta por Horacio Palencia, es “fresca, interesante, subliminal” y será “el primer corte musical” del disco editado bajo los sellos Universal Music Latin y Fonovisa, afirma en unas declaraciones a Efe este cantante de 43 años.

“Lo que van a escuchar es algo que está hecho con mucha magia, con mucho amor, compañerismo, camaradería, de cero egoísmo, cero competencia“, declaró en Universal Music Latin en Hollywood.

#MeTengoQueIr título del primer Disco de @j_medina37 sin duda alguna uno de los más esperados.. ¿Cuándo será que suelten el 1er sencillo? pic.twitter.com/9zt0gRBSCe — ɠɛơཞɠɛ  ƈཞųʑ (@george_art) August 15, 2017

Del primer cancionero del nuevo solista, Luciano Luna compuso “Cúlpame”, Edén Muñoz “de Calibre 50” redactó “Prohibido enamorarse”, y un “talentoso” joven compositor de la ciudad de Culiacán, de quien Medina no dijo el nombre, escribió “Espero que tú”, pero además contribuyeron con letras frescas los renombrados Omar Tarazón, Max Peraza y Espinoza Paz.

Como cantante de la Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, “fueron alrededor de 4.500 conciertos que realicé durante 20 años; pero mientras andaba en gira ¿Cuántos pasos de mis hijos no vi? ¿Cuántas fiestas de cumpleaños me perdí? ¿Cuántos días no los vi?”, se cuestionó Medina en una conferencia de prensa.

“En este año en que he estado en casa asistí a la ceremonia de graduación del más grande que quiere estudiar licenciatura y después maestría y en uno de los cumpleaños a un hijo le pregunté ¿qué quieres de regalo? Y me respondió: Nada. Yo lo que quiero es que esté aquí mi papá“, reveló.

Medina, originario del estado mexicano de Sinaloa, nació el 19 de noviembre de 1974 y comenzó a cantar desde niño con botes de lata como instrumentos musicales, contó.

El vocalista se integró a La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho en 1996 y por una suma de factores como diferencias en cuanto a inclusión de nuevos ritmos en las propuestas musicales, problemas familiares derivados de escándalos por “supuestas” infidelidades, más una “profunda depresión“, dejó el grupo en 2016.

“Para mi fortuna y del equipo con que trabajaba (en la Arrolladora) había mucho trabajo; pero a mí ya no me llenó eso, tenía que tomar una pausa para establecer un equilibrio entre lo personal y lo profesional,

por eso decidí irme a casa”, recordó el vocalista de éxitos como “El Final de nuestra historia”, “Sobre mis pies” y “Llamada de mi ex”.

Como que no queria el cuerpo hoy,pero como no se manda solo…ps le di duro!!!a darle a la vida que quehaceres hay.que tengan buen dia🤘🙏 pic.twitter.com/UdmT6mJjX5 — jorge medina (@j_medina37) August 15, 2017

Durante su “año dedicado a hacer cosas muy normales” Medina reveló que salvó del divorcio su relación de más de 22 años con Mónica Sánchez, con quien tiene tres hijos.

“Para darme a conocer no necesito vender un escándalo, porque llevo 22 discos grabados, 300 canciones y 80 primeros lugares (en listas de popularidad)”, dijo.

Tanto su familia como Lizárraga lo animaron a lanzarse como solista, por ello organizó con jóvenes músicos una banda de más de una docena de integrantes con quienes ya se presentó este mes en la feria Cuencamé de Durango (México), en donde cantó temas que popularizó con la agrupación anterior.

“Con esta banda joven pienso que podré hacer realidad todas mis ideas musicales“, auguró Medina.

“Tengo como 200 canciones escritas, con el estilo de cómo se escribía en 1996, cuando comencé, entonces lo que voy a hacer es trabajar esos temas inéditos junto a compositores jóvenes para que haya letras mías en los discos siguientes”, adelantó.