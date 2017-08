Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Jueves 17 de agosto

Celebración para Israel

Latino Coalition invita al evento ‘Noche de celebración para Israel’, este jueves 17 de agosto a las 7 pm en El Rey Jesús, 5235 Hoffner Avenue, Orlando. Más información al 954-680-9909 y http://www.LIC.Global

Taller sobre la importancia de la lectura

Ser Colombia invita a su taller mensual que se llevará a cabo el 17 de agosto, a las 6 pm en las oficinas de Hispanic Federation (6900 South Orange Blossom Trail, piso 2 Orlando FL). El tema a tratar es la importancia de la lectura en la familia con el objetivo de crear y reforzar el hábito de la lectura en los niños.

Convocatoria para Expo de arte

El municipio de Orlando que deseen exhibir sus piezas de arte durante el Mes de la Hispanidad en la galería Terrace de la alcaldía. La exposición de arte se inaugurará en la Ceremonia de Apertura del Mes de la Hispanidad en la alcaldía de Orlando el martes 5 de septiembre de 2017 a las 5:30 pm. La exhibición se extenderá del 5 de septiembre al 13 de octubre de 2017. La fecha límite para suministrar imágenes y documentos es el miércoles 16 de agosto a las 5 pm y los seleccionados deberán entregar sus piezas de arte a la Alcaldía el miércoles 30 de agosto de 10 am a 1 pm. Para tener información sobre requisitos contactar a Charles Beasley, coordinador de Arte Público a: charles.beasley@cityoforlando.net

Sesiones informativa sobre terapia de células madre

Advanced Physical Medicine ofrece información sobre estos tratamientos regenerativos. Llame al 407-282-3615, asista a los seminarios y reciba una evaluación médica complementaria en las clínicas para explorar sus opciones de tratamiento. Los seminarios son el 18 de agosto sobre artritis a las 2 pm en 12554 S John Young Pkwy Suite 103 Orlando; el 30 de agosto en Hunters Creek, 12554 S John Young Pkwy Ste 103, Orlando; y el 8 de septiembre sobre soluciones de salud, a las 2 pm en 953 N Semoran Blvd Orlando.

Viernes 18 de agosto

Evento de lucha contra la violencia hacia la mujer y los ancianos

Las organizaciones Help Now of Osceola, Inc, la Coalición de la Florida Central contra la Violencia Doméstica, el Consejo de Envejecientes de Osceola y las oficinas del Sheriff y del Fiscal del Condado Osceola invitan a un evento de reconocimiento e información en la lucha contra la violencia doméstica, contra la mujer y contra las personas de la tercera edad. El viernes 18 de agosto, de 8:30 am a 12:30 pm en 700 Generation Point, Kissimmee. Registro e información en http://www.surveymonkey.com/r/kickoffosceola y 407-847-3286

Sábado 19 de agosto

Concurso de cometas

Una fiesta divertida para toda la familia se realizará en el Parque Las Américas (201 Andes Ave., Orlando, FL) el sábado 19 de agosto de 12 pm a 7 pm. Se celebrarán concursos de cometas, yoyos y boleros, con premios y diversión. Hay cupo para 30 familias. Más detalles al 407-782-2666

Lunes 21 de agosto

La música del romanticismo

Obras de compositores como Bruch, Dvorak y Schumman integran un programa dedicado a la era romántica, con la participación de Rimma Bergeron-Langlois, primer violín de la Filarmónica de Orlando, y amigos. Este lunes 21 de agosto, 7 pm en The Plaza Live, 425 North Bumby Avenue, Orlando. Entradas en 407-770-0071

Martes 22 de agosto

Series de verano de negocios

La Cámara de Comercio de Kissimmee y el Condado Osceola invitan a una reunión sobre salud y bienestar para los empleados de empresas, el 22 de agosto de 5:30 pm a 7:30 pm en 3082 Dyer Blvd. Kissimmee.

Domingo 27 de agosto

Fashion Show

El evento Fashion Show- Discover Your Beauty 2017, dedicado a las personas que han sobrevivido al cáncer y a las víctimas del Pulse, se realiza este domingo 27 de agosto en la Florida Central, con la participación de ocho diseñadores internacionales y más de 80 modelos y bailarines. Tickets y más información en http://www.mkt.com/dyb-2017 y (407) 965-9009

Marco Antonio Solís y Camila

El famoso cantautor mexicano conocido como ‘El Buki’ se presenta en el Amway Center de Orlando (400 W. Church St., Orlando) para celebrar 40 años de carrera en compañía del grupo Camila, el domingo 27 de agosto a las 7 pm. Más en http://www.amwaycenter.com

Martes 29 de agosto

Pinceladas de mujer

El grupo Pinceladas de Mujer realizará su reunión mensual este martes 29 de agosto a las 11:30 am en Maggianos’s Little Italy (9101 International Dr., Orlando). Habrá una presentación sobre finanzas a cargo del 5th 3rd Bank. Más en Facebook en Pinceladas de Mujer.

Jueves 31 de agosto

Presentación del libro ‘Guerra contra todos los puertorriqueños’

El libro del autor y exasambleísta de Nueva York Nelson Antonio Denis será presentado el jueves 31 de agosto a las 5:30 pm en Acacia Centro Borinqueño, 1865 N. Econolockhatchee. La entrada es libre. Más información: 407-443-1739

Martes 5 de septiembre

Inician festejos del Mes de la Herencia Hispana

A las 5:30 pm en la Orlando City Hall Rotunda se da inicio a los festejos del Mes de la Herencia Hispana en la ciudad, con la ceremonia de corte de listón. Más en cityoforlando.net/hispanicheritage

Viernes 8 de Septiembre

Disney on Ice

El entrañable espectáculo Disney on Ice vuelve a Orlando con su edición ‘Dare to Dream’, el 8, 9 y 10 de septiembre, en Amway Center (400 W. Church St., Orlando). Más en http://www.amwaycenter.com

Martes 12 de septiembre

El Rey y Yo

La afamada obra musical El Rey y Yo (The King and I) se presenta en el Dr. Phillips Center de Orlando (445 S. Magnolia Ave.) del 12 al 17 de septiembre. Más en http://www.drphillipcenter.com

Government Academy de la Ciudad de Orlando

El comisionado Tony Ortiz invita a una serie de cursos para que la comunidad entienda mejor cómo funcionan el el gobierno federal (12 de septiembre, 6:30 pm), el estatal (19 de septiembre, 6:30 pm), el sistema judicial (26 de septiembre, 6:30 pm), el gobierno del Condado (10 de octubre, 6:30 pm), el recaudador local de impuestos y las escuelas públicas (17 de octubre, 6:30 pm) y la ciudad de Orlando (24 y 31 de octubre, 6:30 pm). Más información: 407-246-2899

Sábado 16 de septiembre

Concierto de banda de metales

La serie de conciertos en la iglesia St. Luke’s Lutheran (2021 W. SR 426, Oviedo, FL) vuelve con un programa de la Banda de Metales de la Florida Central titulado ‘Danzas y arias’. El sábado 16 de septiembre a las 2 pm y 7 pm. Más información: sllcs.org/concert-series y 407-365-3408

Feria de artesanías

El grupo Knights of Columbus Council 6624 (los Caballeros de Colón) invitan a su Feria Caritativa de Artesanías a celebrarse el sábado 16 de septiembre de 9 am a 5 pm en 2000 Neptune Road, Kissimmee. Se invita a artesanos locales. Las mesas de exhibición se asignarán previa donación de $25. Habrá entretenimiento y comida. Más detalles al 407-729-6108

Viernes 22 de septiembre

Evento de networking

Una oportunidad para conocer a empresarios y hacer negocios con el Aeropuerto de Orlando. Este viernes 22 de septiembre de 7:30 am a 12:30 pm en el Hyatt Regency Hotel, Olando International Airport. Más información al 407-825-7133

Viernes 29 de septiembre

Enrique Iglesias y Pitbull

Un singular concierto entre las superestrellas Enrique Iglesias y Pitbull llega al Amway Center de Orlando (400 W. Church St., Orlando), el viernes 29 de septiembre a las 7:30 pm. Más en http://www.amwaycenter.com