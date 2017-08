Famoso autor discutirá los problemas históricos y presentes de Puerto Rico y Estados Unidos

Misión Boricua presenta al escritor Nelson Denis, quien dará una charla el 31 de agosto en Orlando

El historiador puertorriqueño Nelson Denis ofrecerá una charla gratuita donde abordará temas históricos y de actualidad sobre Puerto Rico y su relación con Estados Unidos, el próximo 31 de agosto, en Acacia Centro Borinqueño, en Orlando.

El evento comunitario organizado por la entidad sin fines de lucro, Misión Boricua, espera congregar no solo a muchos puertorriqueños que residen en el área sino también a hispanos y de otras nacionalidades que deseen conocer y profundizar sobre la situación de Puerto Rico.

“Este es un evento que deben atender, para que el pueblo entienda bien la crisis de Puerto Rico, cómo se desarrolló y cómo podemos trabajar la diáspora. Cuando un pueblo no conoce su historia, no se siente motivado a participar. Queremos trabajar juntos con otras organizaciones que quieren traer soluciones a la mesa”, sostuvo Zoraida Ríos-Andino, presidenta de Misión Boricua, quien exhortó a todos a participar de esta actividad con el fin de educar y motivar a la gran comunidad puertorriqueña.

Denis, autor puertorriqueño del libro ‘Guerra contra todos los puertorriqueños: Revolución y Terror en la Colonia Americana’, dijo sentirse emocionado de reencontrarse con muchos compatriotas en esta nueva oportunidad. Hace un año y medio, vino a Orlando, donde interesó con sus análisis, dentro de una gira educativa con su libro en el que cuenta parte de la historia desconocida para muchos sobre una revolución olvidada y su contexto en la historia de Puerto Rico, desde la invasión estadounidense de 1898 hasta la lucha actual por la plena autodeterminación de los puertorriqueños.

“Cuando escribí el libro ni aspiraba a publicarlo durante un momento de actualidad histórica de Puerto Rico. Ahora, en estos momentos se está desenvolviendo una guerra contra Puerto Rico de una forma más sofisticada, como se ve con la Junta de Control Fiscal. Están cerrando escuelas, empezando lo que se conoce como [public private partnership], que es un robo público, eliminando el sector público y privatizar la economía de Puerto Rico”, dijo el escritor, abogado, guionista, director de cine, quien se encuentra en la filmación de su próxima película.

En la actividad, Denis hablará de su libro y temas de análisis de algunas facetas de la historia de Puerto Rico que tienen que ver mucho con la actualidad que vive la isla. Entre ellos, la ley de cabotaje y el Jones Act.

Por su parte, la activista boricua Ríos-Andino destacó la valiosa intervención del historiador que muchos podrán conocer en la actividad: “él va a hablar de una parte triste de nuestra historia que muchos desconocen y tiene mucho que ver con la situación de la economía actual de Puerto Rico”.

Denis fue electo asambleísta en el estado de New York. Fue editorialista de El Diario/La Prensa y ha escrito para reconocidas publicaciones como: The New York Times, New York Daily News, Harvard Political Review, Newsday y Orlando Sentinel. Recibió el premio “Best Editorial Wrtiting” de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. La película de largometraje “Vote For Me!”, escrita y dirigida por Denis, se estrenó en el Tribeca Film Festival.

El evento se realizará a partir de las 5:30 pm el 31 de agosto en Acacia Centro Borinqueño. Para más información puede escribir a: misionboricua@gmail.com o llamar al teléfono: 407-443-1739.