Nuevo Sendero cumple 10 años e invita a gran cumbre contra la violencia doméstica

El 16 de septiembre tendrá lugar en Orlando un evento comunitario, educativo y social clave

La organización sin fines de lucro Nuevo Sendero cumple 10 años restaurando familias hispanas en la Florida Central afectadas por la violencia doméstica y el abuso sexual, y para levantar conciencia sobre esta problemática social en nuestra comunidad realizará su cumbre anual “Comunidades Unidas contra la Violencia Doméstica”, en Orlando.

El anuncio de la actividad de un día, que se realizará el 16 de septiembre, fue hecho por Diana Mejía, directora y fundadora de Nuevo Sendero, durante una tarde de té con invitados, voluntarios, pastoras y mujeres comprometidas con esta causa. La cumbre se realizará en el Orlando Airport Marriot Lakeside, 7499 Augusta National Drive, en Orlando.

“Orlando sigue creciendo como comunidad y también con ello los problemas sociales. Me engalano de contar con mujeres maravillosas, voluntarias y colaboradores que como siempre nos apoyan. He emprendido una nueva esperanza, cuando hemos pasado por crisis, quién no pasa por crisis por obstáculos, pero lo bueno es convertirlo en algo bueno y positivo como es Nuevo Sendero”, destacó Mejía, de origen dominicano, durante la presentación de los detalles de esta cumbre. Ella recibió este año la Medalla al Mérito Ciudadano de parte del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, por su labor social para erradicar la violencia doméstica.

Una de cada cuatro mujeres y uno de cada siete hombres son víctimas de violencia doméstica. El 40 % de los menores son víctimas de acoso cibernético, resaltó Mejía. Por ello la importancia de esta cumbre y de unir fuerzas haciendo alianzas para seguir trabajando en la educación y prevención dentro de las familias hispanas.

Mejía recordó cómo ella y dos mujeres más, sobrevivientes de violencia doméstica, se unieron buscando apoyo en una iglesia de Orlando y juntas vieron la necesidad de abogar por mujeres hispanas que no tenían mucha información y necesitaban esa ayuda en su idioma y que entendieran su cultura. Así fue que nació su grupo de apoyo hasta que se forjó la entidad Nuevo Sendero.

En la tarde de té participaron voluntarias como la abogada Ingrid Morfa, quien asiste con casos que llegan a Nuevo Sendero y son relacionados con inmigración. Ella expresó su gratitud con esta entidad y su activa participación con la educación y prevención que es parte de su misión.

“Mi envolvimiento con Nuevo Sendero me ha permitido ayudar, educar y abogar a otros con una conciencia más alta de lo que se trata la violencia doméstica. Se trata de unir fuerzas, uno nunca sabe cuándo se le puede presentar la oportunidad de ayudar, por eso debemos estar educados”, dijo Morfa, vicepresidenta del comité ejecutivo de la cumbre.

A su vez, precisó que muchos de los casos que ha tratado tienen que ver con la desinformación y el temor que existe en las victimas que son dominadas y convencidas que por su estatus legal migratorio tienen las de perder en este país si denuncian al agresor, algo totalmente erróneo.

“El problema mayor es que no tienen el conocimiento suficiente. El agresor le repite todo el tiempo a la víctima que si lo denuncia tiene la de perder y va a resultar deportada con inmigración, se lo repiten todo el tiempo que se lo creen y es un mito. Al contrario, si lo denuncian tienen pruebas para llevar su caso”, dijo la abogada, en torno a la ley VAWA, que protege a las víctimas de violencia doméstica y pueden solicitar la petición para legalizar su estatus en el país.

La cumbre del 16 de septiembre será de 9 am a 4 pm y contará con la participación de grandes organizaciones a nivel nacional como: Latinas Network, The National Coalition of Sexual Abuse, Miami Dade Community Action and Human Services, representantes de agencias públicas, compañías, organizaciones de fe y líderes locales que abogan por esta causa.

Los participantes recibirán una mañana completa de seminarios educativos y certificaciones de parte de las organizaciones que trabajan en este sector, y también información clave en el área social, legal, emocional, espiritual y de salud por parte de profesionales y líderes. Entre los oradores se encuentran Zachary Gibson, director de la oficina de Adopción y Protección al Menor del estado de Florida; Karen Romero, gerente de entrenamiento y servicios a sobrevivientes; e Ivon Mesa, jefa del Buró de Servicios Enfocados, Acción Comunitaria y Servicios Humanos del Condado Miami-Dade.

La cumbre ofrecerá cuatro seminarios para profesionales y líderes que quieran capacitarse en temas como maltrato infantil por causa de la violencia en el hogar, el impacto de la trata humana, la violencia doméstica dentro de las comunidades latinas y el rol de las agencias protegiendo los niños removidos de los hogares por violencia doméstica, entre otros temas.

Por la tarde, se realizará una gala para celebrar el décimo aniversario de Nuevo Sendero, donde se reconocerá la labor de esta entidad y a las personas que han contribuido a esta causa.

Entre las mujeres participantes de la tarde de té figuraron Isabel Aguilera de Sabines, esposa de Juan Sabines, cónsul de México en Orlando; María García, vicepresidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando; Olga González, comisionada de la ciudad de Kissimmee; y Maribel Cordero, candidata a comisionada del condado Orange, entre otras.

—

La sede de la Cumbre

La ‘Cumbre Comunidades Unidas contra la Violencia Domestica’ se realizará en el Orlando Airport Marriot Lakeside, 7499 Augusta National Drive, en Orlando.

—

Contacto con Nuevo Sendero

Para registrarse a los seminarios y asistir a la cumbre llame al 407-332-6200 o visita en internet www.nuevosendero.org.