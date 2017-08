Ricardo Arjona anunció gira por Estados Unidos en concierto privado en Puerto Rico y hablo del amor

No te pierdas los videos

Marcando siempre la diferencias, Ricardo Arjona anunció su próxima gira por Estados Unidos en una íntima conferencia de prensa donde contestó preguntas y cantó. Además, dio una probadita del show mostrando parte de la escenografía en el Choliseo de San Juan, Puerto Rico.

Entre pregunta y canciones, el cantautor guatemalteco, que comienza la gira de ‘Circo Soledad’ el 7 de septiembre en El Paso, Texas, habló de su estilo de música, su fidelidad a si mismo y hasta del amor.

En el marco de la intimidad donde estaba invitado un selecto grupo de periodistas y algunos fans que se llevaron la sorpresa de escucharlo cantar de cerca, Ricardo Arjona le contestó a los que se preguntan por qué no ha cambiado su estilo de música o no ha hecho como otros colegas de hacer dúos con regaetoneros, por ejemplo. Algo que él asegura que tiene que ver con ser fiel a sí mismo: “Prefiero un disco fracasado que me guste a uno inmensamente exitoso que no me guste”, aseguró.

Arjona fue cuestionado sobre la canción ‘Hasta que la Muerte los Separe’, que habla sobre el matrimonio y con su particularidad visión, él aseguró que no cree en eso de los papeles, que cuando uno se casa ya lo sentencian desde ese mismo día cuando dicen: “Hasta que la muerte los separe”.

Por primera vez habló de su matrimonio con Leslie Torres, la madre de sus dos hijos mayores, asegurando que cuando se casó lo hizo convencido de eso, pero que después el divorcio fue demasiado largo.

Sin embargo, también habló del amor y la canción ‘Con el Cielo a Mi Favor’ en donde confiesa que habla de su casa, ese lugar que es su refugio, en referencia a que es muy fácil en la carrera como la de él perder el piso, pero regresar al hogar es estar dentro de ese muro de contención.

Arjona, quien visitará con su tour 15 ciudades en septiembre y octubre incluido el propio Choliseo de Puerto Rico, también habló de la guerra entre los sexos por la igualdad. Para Arjona el error de las mujeres es pedir justo eso: “Eso es un error, no se puede decir que un género es igual todo y defenderlo. Yo creo que las mujeres pueden estar mucho más capacitadas profesional y emocionalmente que un hombre, pero no por eso lo tiene que tener gratis, se lo tiene que ganar”, explicó.

Arjona también hizo referencia a que la lucha del feminismo y el machismo está perdiendo al lado de las nuevas generaciones de niños que deciden por los padres: “En mi época era imposible decidir, no existía que me preguntaran dónde quería ir de vacaciones, qué quería hacer el fin de semana. Hoy le estamos dando esa autoridad a los hijos, a las nuevas generaciones y ahí está el peligro”, dijo.

Luego de cantar algunos temas más, cerró la conferencia de prensa invitando a la gira y explicando lo que se verá próximamente en Estados Unidos.

Ricardo Arjona estará el 7 de septiembre en El Paso, Texas; el 8 en Phoenix, Arizona; 9 en Los Angeles, California; 15 en Las Vegas, Nevada; 17 en Dallas, Texas; 21 en San Antonio, Texas; 22 en McAllen, Texas y el 23 en Houston, Texas.

En octubre comenzará el 8 en Chicago; 11 en Washington; 12 New York; 14 en Miami; 15 en Orlando y el 20 en el Choliseo de Puerto Rico.