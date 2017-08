A Demi Lovato ya no le afectan las críticas sobre su cuerpo

Feliz y segura de quien es

Desde que se convirtió en una chica Disney con solo 15 años, Demi Lovato ha sido víctima de las feroces críticas de los ‘haters’, quienes no solo se han atrevido a comentar sus aptitudes para la actuación o la música, sino que no han tenido reparo alguno en juzgar también su aspecto físico y tacharla de ‘gorda’ simplemente por lucir con orgullo sus curvas. Todo ello contribuyó en su día a que la cantante cayera en una espiral de depresión, adicciones y desórdenes alimenticios que le llevaron a ingresar en varios centros de rehabilitación en los años 2010 y 2013.

No obstante, cinco meses después de celebrar su quinto aniversario sobria, la intérprete ha dejado esa etapa atrás y por fin puede respirar aliviada al saber que ya no le afectan los dañinos comentarios que, eso sí, le siguen dedicando en las redes sociales a diario.

“Ya no tengo que lidiar con aquellos que se burlan de mi cuerpo porque no les presto atención. Todo el mundo tiene que soportar a ‘haters’, pero yo siento que ya no porque no les presto atención. Creo que cuanto más atención les des, más poder tendrán sobre ti. Así que prefiero centrarme en aquello que veo en el espejo: una bellísima persona. Y sin importar lo que realmente piense sobre mi cuerpo, sé que nadie podrá quitarme eso”, ha revelado al portal Entertainment Tonight.

Good morning 📷: @hannahluxdavis A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Aug 11, 2017 at 12:43pm PDT

Después de mucho esfuerzo, Demi ha conseguido recuperar la autoestima y la confianza en sí misma gracias en parte a la ayuda de un terapeuta, a quien sigue visitando dos veces por semana, y a una estricta rutina de ejercicio físico y comida sana. Aunque su mejor recurso es, desde luego, no ver esos comentarios.

“No leo los comentarios. Y si veo un comentario que dice: ‘Estás gorda’, o lo que sea, dejo que me resbale porque sé que estoy sana y que estoy haciendo todo lo que puedo para seguir sana. Así que sea como sea mi cuerpo, es lo que hay. Te puede gustar o no, pero a mi va a seguir gustándome”, ha afirmado además.