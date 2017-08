Critican a Ingrid Coronado por un “extraño” detalle en esta foto

Algunos usuarios de Instagram se le fueron a la yugular a la conductora de ‘Venga la Alegría’

O a Ingrid Coronado se le pasó la mano con el Photoshop o es muy huesuda.

La conductora subió una foto a Instagram en donde se le sale mucho el hueso del brazo izquierdo, por lo que algunos usuarios de inmediato comenzaron a especular que la rubia se excedió con los retoques para poder lucir una cintura más pequeña en la instantánea.

“Jajaj con todo y photoshop asi mientes para todo @ingridcoronadomx”, “Ese Photoshop… está chido vean el codo”, “que raro brazo”, “Hoy le falló el Photoshop jaajaajaa por reducir la cintura se jalo el codo”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, hubo otros tantos que salieron a defenderla y aseguraron que todo se debe a un simple efecto óptico.

“La gente nada mas habla por que si, y ni saben realmente como es el photoshop, yo no le veo nada de eso a esta foto”, “@ingridcoronadomx a mi no me importa lo que hagas en el photoshop…. para mi tu te ves increible….. hermosa…. yo te aceptaria con todos tus defectos…..”, le dijeron otros.

Aquí te dejamos la imagen para que juzgues por ti mismo.