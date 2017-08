Famosos se unen en campaña para adoptar mascotas y salvarles la vida

Hoy salimos a visitar a unos amigos. Ay Valiente! Todo el mundo lo quiere consentir. 🐶#elamoressoloparavalientes #nuevocomienzo #quenofalteelamor #nuevocomienzo #nuevaoportunidad #granoportunidad #elamoressoloparavalientes

A post shared by Raúl TV González (@raultvgonzalez) on May 29, 2017 at 12:35pm PDT