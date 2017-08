Listo segundo artículo de destitución contra Trump por obstrucción a la justicia

Si la semana del presidente Donald Trump había sido mala hasta ahora, en este momento se ha puesto mucho peor. Vuelven a sonar campanas para su juicio político.

El representante republicano Steve Cohen del estado de Tennessee anunció que tiene listo los artículos de acusación en contra del presidente de los Estados Unidos.

Cohen citó potencial obstrucción de la justicia y violaciones de Asuntos Exteriores de la Constitución como causales para la destitución de Trump. De igual forma su anunció llega luego de que el demócrata arremetiera contra la moral del presidente tras su débil y controversial reacción a los hechos violencia en Charlottesville, Virginia durante el fin de semana.

After comments on #Charlottesville , I’ll be introducing Articles of #Impeachment against #Trump. No good Nazis or Klansmen! #ImpeachTrump pic.twitter.com/x6pWL35evL

— Steve Cohen (@RepCohen) August 17, 2017