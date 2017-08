10 cosas que toda familia inmigrante debe saber en la era Trump

Estos pasos deberían ser parte de su plan de emergencia ante cualquier encuentro con ICE

No abra la puerta. Conozca sus derechos. Haga un plan de emergencia para cuando un familiar sea detenido.

LA Unified quiere que sepa que “está con las familias de inmigrantes”. El nuevo año escolar comenzó el martes con grandes pancartas con la imagen de la Estatua de la Libertad y la declaración de la campaña “We Are One LA Unified” en las entradas de las escuelas para crear conciencia de La nueva guía de recursos y herramientas para estudiantes y familias inmigrantes en el sitio web del distrito.

Aquí hay 10 cosas que las familias de inmigrantes pueden encontrar en la nueva “Guía de Recursos de Educación e Inmigración Somos Una” de LA Unified para estar seguros en la escuela y en casa.

Usted tiene el derecho de permanecer en silencio, incluso si no es un ciudadano legal: Como padre y como estudiante, usted debe saber que todas las personas en los Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tienen ciertos derechos y protecciones bajo los EEUU Incluyendo el derecho a permanecer en silencio si son detenidos por agentes de la ley.

No abra la puerta: Si un oficial de Aduanas (ICE) llama a su puerta, tiene el derecho de no abrir la puerta. Hablar con el oficial a través de una ventana es más seguro.

Usted tiene derecho a un abogado – y nunca firme nada hasta que hable con su abogado: No firme ningún documento si no está seguro de lo que quiere decir. Siempre hable con un abogado antes de firmar cualquier cosa que le haya dado ICE. Tiene derecho a hablar con un abogado. Si no tiene un abogado, busque asesoramiento legal de las organizaciones comunitarias que se enumeran en la página 14 de la guía.

Todos los niños en los Estados Unidos tienen derecho a asistir a una escuela pública: Sus hijos tienen el derecho de asistir a cualquier escuela pública en los Estados Unidos porque todos los niños tienen el derecho constitucional de acceder a una educación pública gratuita.

A su escuela no se le permite compartir datos personales con el gobierno federal: Usted puede sentirse cómodo compartiendo su información personal con las escuelas de sus hijos. Esa información es segura porque a todos los distritos escolares se les prohíbe proveer registros de educación estudiantil a terceros como lo requiere la Ley Federal de Derechos y Privacidad de la Familia (FERPA).

Guarde los documentos legales y los contactos de la escuela en un solo lugar: Hable con los miembros de su familia sobre la información crítica relacionada con la tutela legal, registros de salud y con quién contactar en la escuela. Mantenga sus documentos actualizados y ubicados en un área segura y accesible, incluyendo la tarjeta de información de emergencia que puede llenar e imprimir desde la página 10.

Tenga a mano su “Tarjeta Roja”: Las “Tarjetas Rojas” pueden ayudarle a defender sus derechos constitucionales cuando se encuentre cara a cara con un oficial de inmigración. Hay una muestra de estas tarjetas bilingües en la guía. Puede imprimirlos desde la página 5 y tener uno con usted en todo momento. Si es detenido por las autoridades policiales, usted puede dar o leer las tarjetas a ellos.

Crear una lista de emergencia para la familia de ICE: Debe tener un plan detallando lo que cada miembro de su familia debe hacer en caso de que uno de ustedes sea detenido por ICE. Siga la lista de verificación de la página 6 y asegúrese de estar listo con la información y los documentos que usted y su familia necesitan.

Cinco cosas que hacer si un miembro de la familia está detenido: Hay una lista de cinco pasos en la página 11 de la guía que puede ayudarle a prepararse para cuando un miembro de la familia es detenido por las autoridades de inmigración. Si no está seguro si su pariente fue detenido, puede averiguarlo llamando al ICE Online Detainee Locator para obtener más información al 1-888-351-4021. Si es menor, pídale a un adulto que lo llame.

Ayude a sus hermanos si su padre está detenido: Si usted es un estudiante y cree que uno de sus padres o tutores ha sido detenido por ICE, consulte inmediatamente con el administrador de la escuela para contactar a las escuelas de sus hermanos para concertar un plan para usted Y sus hermanos a seguir. Luego comuníquese con el cuidador que sus padres designaron para usted y sus hermanos. Hay más información para ayudarle en la página 12 de la guía.

Este artículo es cortesía de LA School Report en español.