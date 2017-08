¿Cuándo sucederá el próximo eclipse solar?

Checa aquí las fechas de cuándo se dará nuevamente este fenómeno en el continente americano, ya sea parcial o total

Este lunes 21 de agosto de 2017, millones de personas en Estados Unidos tuvieron la extraordinaria oportunidad de presenciar uno de los mayores eclipses solares totales en casi un siglo.

Aunque el panorama no fue tan espectacular en América Latina, la mayoría de los países -con excepción de los que se encuentran en el extremo sur- pudieron disfrutar de un eclipse solar parcial.

Si tú no te encontrabas en el camino del eclipse o si por distintas razones no pudiste observar el fenómeno, no desesperes ya que, en promedio, se producen dos al año.

En esta lista, te mostramos cuánto tiempo falta para que puedas ver uno en tu país, así la próxima no te agarrará desprevenido.

Los datos de esta lista provienen de la NASA y muestran la fecha del próximo eclipse (de cualquier tipo), aunque cabe aclarar que no todos los eclipses se pueden ver desde todos los lugares del país.

Argentina: 15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Bolivia: 2 de julio de 2019, se verá un eclipse solar parcial (de uno total)

Brasil: 15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Colombia: 2 de julio del 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Costa Rica: 2 de julio del 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Cuba: 14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

Chile: 15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Ecuador: 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

El Salvador: 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

España: 10 de junio de 2021, eclipse solar anular

Estados Unidos: 6 de enero de 2019, eclipse solar parcial

Guatemala: 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Honduras: 14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

México: 14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

Nicaragua: 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Panamá: 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Paraguay: 15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Perú: 2 de julio de 2019 se verá un eclipse solar parcial (de uno total)

República Dominicana: 14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

Uruguay: 15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Venezuela: 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)