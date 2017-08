La importancia de reconectar con uno mismo

Nos hace falta tener tiempo para nosotros mismos para saber en realidad lo que queremos

Los días pasan frente a nosotros y a veces ni nos damos cuenta. En medio de la vorágine diaria y la consumidora rutina, se nos olvida enfocarnos en nosotros mismos y ver dónde estamos parados interiormente.

El escritor argentino Julio Bevione añade que los latinos, culturalmente, somos más propensos a no sentirnos cómodos con nosotros mismos.



“Consideramos que eso es vanidad o egoísmo. Y gran parte de los problemas que tenemos es que nos enteramos de lo que no nos gusta después de que hemos fracasado. Nos enteramos que no queremos estar con la persona, después de que estamos casados. Nos enteramos del trabajo que no nos gusta después de que estamos trabajando, porque no tenemos contacto con nosotros mismos”, destacó.

En los libros de crecimiento personal y espiritualidad es recurrente el tema de la necesidad que existe de reconectarse con uno mismo, sin embargo cómo lograrlo es la parte difícil, destaca el autor.

Generalmente, a menos que no se tenga la disciplina de sacar tiempo para dejar todo a un lado y centrarse en uno mismo, aunque sea varios minutos al día, es bien difícil lograrlo.

Y según pasa el tiempo cada vez es más difícil conseguirlo, pues son más las distracciones que nos rodean, especialmente gracias a la tecnología.

“Cada vez estamos más distraídos afuera y ya ni tenemos los momentos que nos quedaban solos. Un ejemplo básico es que hasta hace 10 años, ir al baño era un momento de silencio. No nos quedaba de otra que mirarnos adentro. Fíjense que cuántos nos queríamos distraer que no aguantábamos estar solos dos minutos, sin agarrar un libro o una revista. Ahora todos vamos al baño con el celular. Ni siquiera hay ese momento para darnos cuenta de que estamos enojados, necesitados… No lo tenemos porque estamos en el celular”, destacó.

Son muchos los aspectos que nos afecta no estar conectados con nuestro interior.

Por eso el autor inicia la conferencia haciendo dos preguntas fundamentales que son: ¿me escucho? y ¿me siento?



“Me escucho es porque gran parte de los conflictos que tenemos con el entorno no están basados en el entorno, sino en las historias que nos contamos. Entonces todo lo que consideramos dificultad, límite, todo lo conflictivo está en nuestra mente. A veces estamos enojados y ni sabemos por qué. Si nos sentáramos a escucharnos…”, explicó.

La segunda pregunta también es sumamente importantes, pues lo que sentimos determinará muchas cosas de nuestra vida.

“La mente procesa mucha información, pero el cuerpo lo avisa. Entonces, por ejemplo, si no nos sentimos en paz, ya el cuerpo nos está diciendo algo. No sabemos qué es porque quizá hay demasiada información, pero por ejemplo yo entiendo que cuando no me siento en paz no hago nada, porque sé que lo que vaya a hacer va a crear conflicto”, afirmó.

Bevione explica que los seres humanos nacemos con esa sabiduría interna y es por eso que los niños reaccionan de la manera que lo hacen cuando se les obliga a hacer algo.

El conocerse y saber qué es lo que se desea hará gran diferencia en nuestras vidas, pues todo cambia cuando las cosas se hacen con gusto y pasión. Y eso se refleja en todas las facetas de las personas, tanto a nivel personal como profesional.

En esa línea el escritor hace énfasis en que debemos sacarle provecho a los talentos que tenemos.

“Todos hemos venido a servir de alguna manera y la forma de servir debe ser alegre. Y para que sea alegre tienes que conectarte con lo que tienes para dar. Cuando haces lo que eres o si te gusta hacer algo no sufres al hacerlo. Pero si a alguien le toca hacer algo que no quiere, va a sufrir al hacerlo”, destacó.

Bevione abunda sobre este tema en su libro más reciente, ¡Activa tu GPS!, el que presentó esta semana en el País.

Nacido en Códoba, Argentina, Bevione es periodista, coach espiritual y escritor de numerosos libros.

Busca tu espacio

Crear un espacio para estar contigo mismo o meditar, puede ayudar a que desarrolles el hábito de hacerlo con frecuencia.

Estas son algunas ideas de cómo hacerlo:

-Encuentra un lugar o habitación de tu hogar dónde te sientas cómodo.

-Desde el principio establece para qué y cómo utilizarás el sitio.

-Si el lugar no tiene naturaleza agrega alguna planta o elemento que la represente.

-Decóralo con lo mínimo para que no tengas distracciones. Puedes incluir luces tenues, cojines, velas y flores.

-Manténlo “sagrado”. No uses ese espacio con otro fin, que sea un sitio para ti.