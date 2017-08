Tres cosas que puedes hacer con tus lentes especiales después del eclipse

No hay por qué tirarlos a la basura

Problablemente, seas de los que hicieron mil y una maniobras para conseguir los lentes especiales para observar de forma segura el eclipse de este lunes.

Ahora que ya pasó el fenómeno y solo sirvieron por par de horas, hay muchos que se preguntan qué van a hacer con las gafas.

Lo primero que uno pensaría es dejarlos de decoración o botarlos.

Pero, hay más opciones. Dado que el artículo expira después de tres años, una alternativa es colaborar con la iniciativa que emprendió la organización Astronomers Without Borders (Astrónomos sin fronteras). El grupo dirige un programa de donación de gafas usadas para distribuirlas en escuelas de Sudamérica y Asia, que experimentarán sus propios eclipses solares en 2019.

De acuerdo con el medio Gizmodo, no es la primera vez que la organización lleva a cabo el recogido. En 2013, recolectaron lentes para el eclipse total que pasó sobre el continente africano en noviembre de ese año.

“Esta es una oportunidad para que las escuelas tengan una experiencia científica de primera mano que de otra manera no tendrían. Muchas escuelas en los países en desarrollo no tienen recursos para la educación científica y esta es una rara oportunidad que inspira a estudiantes y profesores y les muestra que la ciencia es algo que pueden practicar. Puede ser un rayo de esperanza para los jóvenes que no ven el camino a una carrera como ésta”, dijo el presidente de AWB, Mike Simmons, al medio especializado en tecnología.

Otra alternativa de reciclaje de las gafas es donarlas a escuelas en su área que estén interesadas en el producto para sus propias actividades y experimentos de astronomía.

Pero, si ninguna de estas opciones le es viable, siempre puede reciclar los marcos de papel o cartón, luego de sacarle los filtros solares.

Incluso, esta parte también puede ser llevada a tiendas de fotografía para su reuso.