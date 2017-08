Jóvenes hispanos reciben becas para cumplir sueños universitarios

El Fondo de Becas Herencia Hispana de Metro Orlando (HHSFMO) favoreció a 22 estudiantes de la Florida Central

Un destacado apoyo monetario para cumplir sus sueños profesionales recibieron 22 estudiantes hispanos por medio de las becas del Fondo de Becas Herencia Hispana de Metro Orlando (HHSFMO, por sus siglas en inglés).

Para la puertorriqueña Karrye Nieves Caraballo, de 39 años de edad, su tiempo llegó. Madre de familia con dos hijos, uno en segundo año de universidad y una de 16 años en su último año escolar, también se dispone a estudiar y cumplir su sueño de ser asistente médico.

“Nunca es tarde para cumplir el sueño de uno. Cuando se es madre soltera uno está pendiente del sueño de sus hijos, pero para todo hay tiempo, en cada etapa hay un tiempo. Me siento muy emocionada porque no esperaba ganar esta beca, puse mis estudios en pausa en lo que dediqué tiempo a mis hijos y ya que ellos están grandes me toca ahora a mí. Y entonces decidí irme a estudiar, esto significa un gran alivio para mí, de otra forma no podría hacerlo”, dijo Nieves, quien estudia en el Florida Technical College (FTC), en Kissimmee.

Su hermana, Nenibel Báez, dijo sentirse muy orgullosa porque Karrye merecía esta ayuda y es su momento para realizar su meta: “ha luchado mucho para salir adelante siendo madre soltera y ella definitivamente se merece esta beca”.

Otra de las acreedoras de becas auspiciadas por el FTC es Carolina Guerrero, de origen salvadoreño, que también seguirá estudios de asistente médico.

Precisamente, Gabriel Garcés, director ejecutivo de FTC en Kissimmee, destacó las becas otorgadas, $8,000 a cada estudiante, y les auguró mucho éxito a los becados.

“Me llena de emoción ver cómo esta ayuda es como un empujón que necesitaban”, dijo Garcés, quien exhortó a otros jóvenes a que soliciten becas estudiantiles y luchen por sus sueños: “tomen su tiempo, tienen que esforzarse por buscar las becas, es como un trabajo, hay empresas, organizaciones que quieren ayudar, apliquen y alcancen sus sueños”.

Por su parte, Guillermo Hansen, presidente de la Junta Directiva del HHSFMO, presentó a los becados durante una ceremonia en las inmediaciones del Valencia Community College en el campus de Lake Nona, con una gran concurrencia entre auspiciadores, líderes comunitarios, miembros del Comité de Selección de Becas, miembros de la junta del HHSFMO e invitados de la comunidad.

“Lo que nos impulsa y los que nos convoca este día son nuestros estudiantes, nuestros becados. Agradecemos el apoyo de los auspiciadores y amigos que apoyan nuestro trabajo para continuar y proveer educación de calidad para estudiantes latinos en la Florida Central”, enfatizó Hansen, al destacar el apoyo solidario de entidades y líderes de la comunidad que creen en darles esta oportunidad a estudiantes hispanos con ganas de cumplir sus metas profesionales en este país.

Hubo más de 300 solicitantes para esta beca este año y el Comité de Selección revisó cuidadosamente cada solicitud para beneficiar a estudiantes en instituciones de alto nivel académico para que desarrollarse como profesionales en carreras como artes gráficas, ciencias médicas, periodismo y animación por computadora, entre otras.

Hansen resaltó que, hasta el momento, más de 317 estudiantes de la Florida Central han sido acreedores de estas becas con un valor total de cerca de $1.45 millones.

Resaltó el liderazgo de la puertorriqueña Lizette Valarino, una de las fundadoras del Comité de la Celebración de la Herencia Hispana en el Condado Orange. Tras ello surgió el HHSFMO, que luego con el apoyo de varias organizaciones se convirtió en una entidad independiente dedicada a ayudar a la comunidad hispana.

El HHSFMO fue establecido en el año 2000 con la misión de comprometer y honrar a estudiantes hispanos sobresalientes, descubrir una diversidad de talento hispano y a su vez comprometer activamente a la comunidad de la Florida Central.

Fue fundado oficialmente como una organización sin fines de lucro en 2003 por Valarino, quien vio la necesidad de ayudar con becas a jóvenes latinos con grandes metas, pero poco dinero o no lo suficiente para culminar sus estudios universitarios.

Mientras, Grace Maseda, directora de Mercadeo y Comunicaciones de Helios Education Foundation, entidad que contribuye monetariamente a esta causa, expresó su satisfacción de ver grandes promesas con jóvenes talentosos y grandes de deseos de superación: “la educación es una inversión, no un gasto”.

Por su parte, Jorge Becerra, presidente de Casa de México en Orlando, felicitó al becado, Malick Lozano, un joven mexicano que quiere ser zoólogo y dijo estar muy feliz de apoyar esta causa a favor de la juventud y de seguir con el legado de Blanquita Trabold, directora ejecutiva de Casa de México en Orlando que falleció en abril de este año.

“Estamos muy contentos de apoyar esta causa, llevamos varios año haciéndolo y queremos que sean mucho más, ayudando a la comunidad hispana de la Florida Central. Y sobre todo queremos mantener viva la imagen y el legado de Blanquita, fundadora de nuestra entidad”, expresó Becerra.

El joven Cristóbal Reyes, de padres chilenos ,recibió una beca por $5,000 de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, siglas en inglés) capítulo de la Florida Central. La cadena ZGS Inc., dueña de Telemundo Orlando aportó otros $3,000 a esta beca.

“Es muy emocionante porque es el futuro de muchos jóvenes que van a poder desenvolverse y desarrollarse y hacer grandes contribuciones en un futuro. Es honor, contribuir a una causa tan importante para nuestra comunidad”, dijo Alex Sánchez Sobrino, gerente general y vicepresidente de Telemundo Orlando, quien motivó a que más estudiantes soliciten las becas y encuentren oportunidades en su camino: “el deseo, la pasión que tienen por sus sueños, sigan adelante, trabajando y luchando que cosas positivas van a suceder”.

Carlos Vélez, ejecutivo del Orlando Magic, dijo sentirse feliz de apoyar a jóvenes hispanos con esta ayuda, puesto que él no tuvo acceso a ayudas: “como muchos estudiantes tuve que hacer muchos sacrificios, pero vale la pena ayudar a otros a que tengan acceso a esa educación y salgan adelante”.

El Orlando Magic ha podido recaudar fondos para esta causa con donativos en eventos donde la comunidad contribuye generosamente a esta causa.

Lista de becados 2017

Angela Melchor, Debraliz Isaac-Aragonés, Vanessa Gómez, Pablo Olortegui, Paola Rodríguez Morales, Karrye Nieves, Carolina Guerrero, Catalina Hernández, Ariel Figueroa, Gabriel Alejandro Marino, Lina Huertas Gil, David Guacaneme, Valentina Nino, Daniel Paradela, Marcelo Silva, Italia Rico-Hurtado,

Cristobal Reyes-Ríos, Camila Castro, Emily O’neill, Malick Lozano y Jensine Gómez.