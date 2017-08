Liga MX, fecha 6: Necaxa vs. Cruz Azul, horario y canales de televisión

La Máquina visita a los Rayos en Aguascalientes, con el objetivo de aumentar la cosecha de puntos

Cruz Azul se propuso un arranque con buena suma de puntos y de momento ha cumplido.

La Máquina cosecha 9 unidades tras las primeras 5 jornadas y esta noche visitan a Necaxa con la meta de aumentar la cosecha.

Un inicio de torneo como este (en el cual incluso se está invicto) no se veía desde el Clausura 2015, entonces bajo el mando de Luis Fernando Tena se obtuvieron 11 puntos luego de los primeros 5 encuentros.

Sin embargo, a la larga comenzar de esta manera no sirvió pues en las 12 jornadas restantes se consiguieron sólo 14 unidades para un total de 25, el boleto a la Liguilla se perdió apenas por diferencia de goles.

Previo al arranque del Apertura 2017 las voces celestes se propusieron un buen inicio, sobre todo porque el semestre anterior (el primero de Paco Jémez) las unidades perdidas en los primeros partidos pesaron a la larga.

A estas alturas del Clausura 2017 los cementeros contaban con 5 unidades, y luego se hicieron de 16, otra vez no hubo Fiesta Grande, por sexto torneo en fila.

Para la visita a los Rayos el entrenador celeste ya podría contar con Martín Rodríguez, quien tras lesionarse en la Jornada 1 ahora hizo el viaje a Aguascalientes y puede tener minutos.

Esta situación deja a Julián Velázquez y Omar Mendoza como las bajas, el primero por estar todavía en recuperación de una artroscopía en la rodilla izquierda a finales de julio y el segundo por suspensión.

En sus últimas 5 visitas al Estadio Victoria, La Máquina cosecha 2 triunfos, 2 derrotas y un empate; este último en el encuentro más reciente, el del Apertura 2016.

Necaxa llega a este partido con 3 jornadas sin ganar (2 empates y una derrota) y si bien no es para perder el sueño, el equipo no se debe olvidar del descenso, al cual puede llegar poco a poco si no logra victorias.

Partido: Necaxa vs. Cruz Azul

Estadio: Victoria

Fecha: miércoles 23 de agosto

Hora: 10 pm Este / 9 pm Centro / 7 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: TDN, Canal 5 Televisa

USA: ESPN Deportes+ USA, Univision Deportes USA, fuboTV, ESPN Deportes USA, WatchESPN