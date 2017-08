Rosie Rivera desata fea polémica por la religión y la profundidad de su escote

Sus detractores la acusaron de faltas a la moral

En la órbita de la familia Rivera cualquier pretexto vale para encender la polémica, inclusive cuando de por medio está la religión y un simple vestido.

Esta semana Rosie Rivera, hermana de la fallecida “Diva de la Banda”, Jenni Rivera, se vio involucrada en una amarga controversia por publicar en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece con un vestido de escote pronunciado.

Críticos y detractores de la empresaria de 36 años la acusaron de “doble moral”, por profesar con vehemencia la doctrina cristiana y aparecer con “ropa atrevida”.

Esta fue la foto de la polémica:

Obviamente que seguidores de Rivera salieron en su defensa y se confrontaron con los quejosos, intercambiando lamentables insultos y opiniones con tónica religiosa. Ante el hecho, la personalidad de televisión decidió eliminar la foto, no sin antes expresarse al respecto.

“Borré la foto, la de anoche, es que en verdad me cansan, me cansa que se pongan a alegar uno con otro. No es que me cansa porque me critican, no me importa lo que dice la congregación, no me importa lo que dice la Iglesia, no me importa lo que dice el mundo. Si son comentarios muy buenos o si son comentarios malos no me van a mover. Yo he aprendido hace mucho tiempo de no moverme de los comentarios, ni los buenos me exaltan ni los malos me bajan. Pero borré la foto porque se ponen cristianos a pelear con gente”, dijo en una transmisión en vivo en la red social, según reportó People en Español.

When you ask @juanriveramusic to take #ootd pic for social media … swipe for amazing shots. 😒#ootd tap for details A post shared by Rosie Rivera / Sister Samalia (@rosieriveraoficial) on Aug 16, 2017 at 2:35pm PDT

“Ustedes están hablando y diciendo que yo estoy dando mal consejo o mal ejemplo pero tú estás peleando con la gente, tú crees que al hacer eso estás mostrando el amor de la iglesia a los 500 mil seguidores que me siguen. Tenemos que pensar en la gente. Si no te gusta mi escote, ok, ora por mí en silencio, pero no te pongas a alegar en comentarios con la gente porque así la gente no está yendo a la iglesia”, agregó.

“Yo solo quería promover un vestido que me dieron, crean y sepan que yo estoy ayudando a otros negocios, que ellos me ayudan a mí porque tengo que tener un vestido cada noche para una red carpet y no quiero gastar todo mi dinero comprando vestidos porque lo prefiero invertir en el reino. En vez de comprar un vestido de 2 mil dólares prefiero invertirlo en el reino, por eso si me regalan un vestido gloria a Dios y si quieren que se los promuevan gloria a Dios porque ahí me ahorré dinero para invertir en el reino, en mujeres abusadas sexualmente… Pero tú no piensas en todo eso, solo piensas en atacar”, explicó la tía de Chiquis Rivera.

“Por favor piensen que debemos de amar en vez de corregirnos el uno al otro, para quedar bien. Tal vez mi vestido no estuvo bien pero ¿qué nos ganamos con pelear en frente de la gente? Puedo quitar la foto, pero ¿tú podrías cambiar tu corazón y amar a tu prójimo y no criticarlo?”, concluyó.

A manera de conclusión, Rosie publicó otra foto en la que reiteró su inconformidad ser tan severamente juzgada.