Wayne Rooney anuncia su retiro de la selección de Inglaterra, revive sus mejores goles

El máximo goleador histórico deja la casaca bacional después de 14 años

LONDRES, Inglaterra.- Wayne Rooney, máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra, ha anunciado este miércoles su retirada del combinado nacional después de 14 años.

El punta del Everton, de 31 años, autor de 53 tantos en 119 partidos con los ‘Pross’, rechazó la llamada del seleccionador, Gareth Southgate, para los partidos del mes que viene frente a Malta y Eslovaquia de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 antes de comunicar su retirada.

“Fue un auténtico privilegio defender la camiseta de Inglaterra cada vez que fui seleccionado, pero creo que es el momento de dejarlo”, aseguró Rooney, quien se ha quedado a seis partidos del récord de encuentros internacionales del portero Peter Shilton (125), en un comunicado.

“Recibí con gran orgullo la llamada de Southgate en la que me decía que me quería en el equipo nacional para los próximos partidos. Sin embargo, después de pensarlo mucho, le dije que había decidido dejar la selección”, señaló.

“Es una decisión muy difícil y algo que he meditado con mi familia, mi entrenador en el Everton y mis seres más queridos. Jugar con Inglaterra fue siempre muy especial, pero creo que es el momento de dejarlo”, apuntó.

La retirada de Rooney, quien hizo su debut con los ‘Tres Leones’ en febrero de 2003, con 17 años y 111 días, en un amistoso ante Australia (su primer encuentro oficial llegó con 17 años y 317 días en un triunfo frente a Macedonia), llega dos días después de anotar su gol número 200 en la Premier League.

El nombre del ’10’ del Everton -regresó este verano a Goodison Park procedente del Manchester United– era uno de los que más sonaban para volver a la selección, después de evidenciar un gran momento de forma en este arranque de temporada con los ‘Toffees’, con dos goles en otros tantos partidos.

“Dejar el Manchester United fue una decisión complicada, pero creo que acerté al decidir volver al Everton. Ahora quiero centrar toda mi energía en ayudar al equipo a tener éxito”, prosiguió Wayne en la misiva.

“Apoyaré siempre a Inglaterra, de eso no hay duda”, añadió. “Una de las pocas cosas que más me duelen es no haber podido estar en una gran selección inglesa en un gran torneo. Espero que los jugadores que traiga Gareth puedan conseguirlo y que tengan el apoyo de todos. Confío en que ese sueño se logre un día y espero estar ahí para verlo como aficionado o en cualquier otro rol”, concluyó Rooney.