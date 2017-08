Exigen disculpas a Ozuna por poner a Puerto Rico “por el piso”

Un boricua radicado en Estados Unidos responde a los comentarios del reggaetonero

Gabriel González Aponte está por el techo.

Al igual que muchos otros puertorriqueños, él vio la entrevista que ofreciera Ozuna al programa de Telemundo “Al Rojo Vivo”, donde el reggaetonero despotricó contra Puerto Rico y expresó que desea mudarse a Estados Unidos.

González Aponte respondió a través de un vídeo –grabado en Estados Unidos, donde reside, y compartido en su cuenta de Facebook, donde se le conoce como Gaby Guezz– luego de que aparentemente se tomó muy personales los comentarios de Ozuna.

“Eres un tipo bien humilde y no sé qué te pasa. No sé si estás pasando por momentos muy difíciles ahora mismo, pero te voy a decir unas cosas. Tú estás en todo tu derecho de llevarte a tus hijos a la parte del mundo que tú quieras y te de la gana. Yo estoy indignado contigo, por la manera, no sé si es cómo lo dijiste, pero te voy a aclarar un par de cosas. En Puerto Rico sí hay gente humilde, en Puerto Rico hay gente que quiere levantarse todos los días temprano a trabajar y buscar el pan de cada día”, expresó González, a la vez que criticó el que Ozuna sacase los “trapos sucios” de la Isla en televisión y le exigió una disculpa.

“No te pares frente a una cámara en un programa de televisión internacional a poner a Puerto Rico más de lo que está por el piso. Puerto rico merece una disculpa de tu parte”, dijo González, quien hace tres años se dio a conocer en Internet mediante con la frase “Tienes que paral”, la misma con la que cierra este vídeo que al momento ronda más del medio millón de reproducciones en Facebook.