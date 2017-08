Ignacio López Tarso ofende a sus compañeros

El primer actor ha tenido varios roces con sus compañeros de teatro

El actor Ignacio López Tarso ha desesperado al elenco de la obra “El padre”, historia donde comparte crédi­tos con Érika Buenfil, Adria­na Nieto, Sergio Basáñez, Luce­ro Lander y Lisardo. Los actores han tenido diferencias con el primer actor, debido a que en los ensayos y en al­gunas funciones, el primer actor ha agredido a sus compañeros con sus acciones, y es que en repetidas oca­siones les ha dicho que su trabajo no está bien hecho.

Los actores están incómodos con el trato que el primer ac­tor ha tenido con ellos, debi­do a que no respeta la opinión y mucho menos el trabajo de sus colegas. En diferentes es­cenas los ha regañado delante de todo el equipo, recalcando que no son correctos sus movimientos y mucho menos la manera en cómo están inter­pretando sus textos.

Ignacio López Tarso encabezará la obra de teatro "El Padre" al lado de Sergio Bazañez y Erika Buenfil pic.twitter.com/NhD3YFB6uR — JavierPozaenFórmula (@PozaenFormula) August 8, 2017

Varios de los acto­res han tocado este te­ma con los productores, debido a que no les ha parecido la ma­nera como el primer actor se ha comportado con todos ellos, y es que no es la primera vez que Tarso trata mal a sus com­pañeros, pues en “Un Picasso”, Gabriela Spanic hasta lloró de las actitudes ofensivas que don Ignacio tuvo hacia ella, pues en repetidas ocasiones le co­mentó al primer actor que no le aprecia su trato y él le dijo que no era él quien ofendía, si­no Picasso. Con estos tratos se comprueba la teoría de Xavier López, Chabelo, quien comentó que trabajar con Ignacio López Tarso es muy complicado.

No se pueden perder este 18 de agosto la obra El Padre estará la Guapisima erika buenfil y Lopez tarso @ebuenfil pic.twitter.com/qx3lVSeQpn — ximena moya (@ximenamoyaparra) August 16, 2017

Recordemos que Chabelo no participó en la obra “Aeroplanos” porque tuvo diferencias con con Ignacio. El actor dijo que volvería a trabajar con “El Loco” Valdés, pero con Tarso ya no. “Es muy difícil su trato… No sé qué tan duro, pero yo le di­je ahí te ves”, aseguró.