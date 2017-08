Los memes del sorteo de la Champions League, risas de primer nivel

Quedaron conformados los grupos para la temporada 2017-18 y el ingenio de los cibernautas en las redes sociales no se hizo esperar

Quedaron definidos los grupos de la Champions League para la temporada 2017-18, donde Real Madrid intentará defender el título vigente.

Para esta campaña el mundo va a vibrar con duelos de primer nivel como Barcelona vs. Juventus, Atlético de Madrid vs. Chelsea o Real Madrid vs. Borussia Dortmund.

Además del sorteo, se entregaron los trofeos a lo más destacado del año y Cristiano Ronaldo volvió a ser nombrado el Mejor Jugador de Europa.

Todo esto y más dio paso al ingenio de los cibernautas, por lo que los memes del sorteo de la Champions no podían faltar en las redes sociales y aquí recopilamos algunos de los más graciosos.