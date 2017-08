David Chocarro subasta su trofeo de ‘Premios Tu Mundo’

SUBASTA PREMIO TU MUNDO!!! El valor inicial es de 500 dólares. En las próximas 48 hs empezando desde este momento a quien gane la subasta le enviaré el premio Tu Mundo a cualquier parte del mundo. La subasta es en dólares y una vez finalizada el ganador deberá depositar el dinero en la cuenta de GoFoundMe de Caminando por Omar. (Yo me comunicaré personalmente con el ganador para explicarle en detalle cómo hacer el donativo) Como bien ya saben, Omar es un compañero de trabajo de La Doña que durante las grabaciones sufrió un terrible accidente y lo dejo paralizado de la cintura hacia abajo. Luego de varias intervenciones y mucho trabajo de terapia está recobrando la movilidad. Aún queda mucho tratamiento por delante y los costos son muy altos. Por eso esta iniciativa. En 48 hs cuando se finalice el tiempo anunciaré quien es el ganador. Todas las ofertas serán aceptadas a través de mi Instagram. #CaminandoporOmar Si gustan también pueden ir al link que está en mi biografía y donar lo que puedan. Muchísimas gracias

