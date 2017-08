Ivanka Trump hace alarde de sus fans en Twitter y las redes cotraatacan

La hija del presidente nunca espero esta reacción

Famosos se han hecho las repetidas veces que Ivanka Trump sale a Twitter a echarse flores y esto resulta en un gran fiasco.

Hoy la asesora de la Casa Blanca e hija del presidente, Ivanka Trump decidió mostrar en Twitter las cartas que había recibido de niños de todo el país.

Las cartas parecen expresar agradecimiento a Ivanka, aunque no está claro por qué le estaban dando las gracias. Ella muy oronda no dudó en sacar pecho publicando una fotos con todas las cartas. La respuesta de la gente fue fatal.

Overjoyed by these beautiful letters. Reading them is one of the highlights of my week. 😍 pic.twitter.com/AF5tSMHnB6 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 25, 2017

Una vez la hija del presidente hizo esta publicación usuarios de la red no tardaron en fustigarle las acciones de su padre y de ella misma por defender y promover sus controvertidas políticas.

I wish your dad would spend more time studying policy and less time writing you all these letters. — Guy Endore-Kaiser (@GuyEndoreKaiser) August 25, 2017

Otros salieron a enviarle fotos sobre los mensajes del movimiento opositor de su padre.

Here are some other letters for you from your people @realdonaldtrump @POTUS Ivanka pic.twitter.com/4GaRHg8KbC — LOVETRUMPSHATE (@safeagain1) August 25, 2017

Sarah Huckabees part time job is writing cards to Ivanka https://t.co/5db2OGeU4z — not today (@indiequick) August 25, 2017

Whatever staffer made these fake letters to Ivanka Trump, I loved this little touch – was it a commentary on being blinded by greed? pic.twitter.com/qFtUUAGeWo — Lennie Briscoe (@jerryorbach) August 25, 2017

Queda claro una vez más que en un gobierno que ha convertido a Twitter en una plataforma vital para su interlocución, este canal termina en muchas ocasiones siendo el talón de Aquiles del presidente y de su círculo más cercano.