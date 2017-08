Video: Así fue el pesaje entre Floyd Mayweather y Conor McGregor

"Money" y "The Notorious" sostuvieron su último careo previo al combate de este sábado

Floyd Mayweather y Conor McGregor se vieron las caras por última vez previo al combate que sostendrán este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El campeón de las artes marciales mixtas dio una libra menos de lo pactado, para quedarse en 153 libras, mientras que “Money” registró 149.5 libras.

Por supuesto, la guerra de declaraciones en el momento clave previo a la pelea no podían faltar y “The Notorious” y Mayweather se dieron hasta con la cubeta.

“El peso no gana las peleas, pelear gana las peleas. Estuve 49 veces en esta situación y siempre gané”, manifestó el campeón estadounidense.

“Sé lo que se necesita. No voy a hablar, mañana se trata de pelear”, agregó el boxeador.

Por supuesto, McGregor no se podía quedar callado y le dio con todo a Mayweather.

“Le voy a patear el trasero. Voy a llegar mucho más grande y más fuerte que él (Mayweather). Yo lo he visto con miedo”, declaró el peleador de la UFC.

“Estaba lleno de agua, no va a aguantar mi ritmo. Es la peor condición física en la que he visto a Mayweather en toda su carrera. Créanmelo. Soy un profesional. He hecho sacrificios para llegar a esto”, remató Conor.

Después de verse cara a cara, ambos se rieron y se proliferaron burlas uno del otro.