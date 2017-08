La polémica que desató James Cameron con sus palabras sobre ‘Wonder Woman’

Cameron dijo que la película dirigida por Patty Jenkins es “un paso atrás para la mujer”

¿Está la protagonista de la película “Mujer Maravilla” (Wonder Woman) presentada como un objeto?

El director de cine James Cameron desató polémica esta semana al asegurar que el filme estrenado el pasado junio y protagonizado por la actriz israelí Gal Gadot es un “paso atrás” para las mujeres.

El director del “Titanic” calificó a la protagonista de la película de “icono objetivado”.

Pero la directora del filme, Patty Jenkins, no se quedó callada y le respondió: “No hay un tipo correcto o incorrecto de mujer poderosa”.

La realizadora señaló que la “audiencia femenina y masiva de la película fue la que convirtió al filme en un éxito”

“Puede seguramente elegir y juzgar sus propios iconos del progreso”, señaló.

“Mujer Maravilla” fue un éxito en todo el mundo y es la película de mayor de recaudación de la historia dirigida por una mujer.

Críticas a Hollywood

En una entrevista con el diario británico The Guardian , James Cameron dijo que “las palmadas autocomplaciente” que Hollywood hizo sobre “Mujer Maravilla” son “equivocadas”.

“Ella es un icono objetivado, y ¡sólo es un Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre! No estoy diciendo que no me gusta la película, pero, para mí, es un paso atrás”.

El director ganador del Oscar comparó a la protagonista de “Mujer Maravilla” con el personaje de Sarah Connor en sus películas de Terminator.

“Sarah Connor no era un icono de belleza. Era fuerte, problemática, una mala madre, y se ganó el respeto de la audiencia”, añadió.

Igualdad

Pero para Patty Jenkins no hay una sola manera de ser una mujer fuerte en el cine.

“Si las mujeres siempre tienen que ser rudas, duras y problemáticas para ser fuertes, y no somos libres para ser multidimensionales o celebrar a un ícono de las mujeres en todo el mundo porque es atractiva y cariñosa, entonces no hemos llegado muy lejos”, escribió Jenkins en su cuenta de Twitter.

“Creo que las mujeres pueden y deben ser TODO al igual que los personajes masculinos”.

Y admitió que no estaba sorprendida por la respuesta de Cameron.

“La incapacidad de James Cameron para entender lo que es ‘Mujer Maravilla’ o representa para las mujeres de todo el mundo no es sorprendente ya que, aunque es un gran cineasta , no es una mujer “, concluyó.