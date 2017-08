Foto viral salva la vida a 20 ancianos en las masivas inundaciones traídas por Harvey

Una foto le salvó la vida a cerca de 20 ancianos en un asilo en Galveston, Texas a minutos de inundarse totalmente.

Los pacientes en un asilo de ancianos fueron rescatados y trasladados usando helicópteros este domingo después de haber quedado atrapados con las fuertes inundaciones que trajo el huracán Harvey a este lugar de EEUU.

Una imagen de la tragedia al interior del Vita Bella Nursing Home en Twitter generó una impresionante reacción online que rápidamente se volvió viral por lo dramático de la situación de los adultos mayores, llegando a las autoridades locales de rescate.

La vita Bella nursing home in Dickinson Texas is almost underwater with nursing home patients pic.twitter.com/oCNkrgoRZY

