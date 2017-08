Confirmado: Dayanara Torres a ‘¡Mira Quién Baila!’ y nos dice que está lista para danzar un tema de Marc Anthony

"Marc es increíble, y todas las canciones que tira pegan, así que no me sorprendería que alguna de las canciones que pongan sea de él"

Una de las sorpresas de esta nueva temporada de ‘¡Mira Quién Baila!’ es la incorporación de Dayanara Torres, que marcará su regreso a la televisión en español, a Miami, la ciudad de la que se fue luego de vivir momentos difíciles con la separación de Marc Anthony, y el desafío de bailar.

A una semanas que comience el reality de Univision, el próximo domingo 17 de septiembre a las 9/8 PM Centro, hablamos en exclusiva con Dayanara, quien nos contó cómo se prepara para separarse por primera vez de sus hijos y hasta confiesa que está lista para bailar una salsa de Marc Anthony.

Pregunta: ¿Cómo te convencieron para aceptar ser parte de ‘¡Mira Quién Baila!’?

Dayanara Torres: A mí siempre me ha gustado bailar pero nunca lo había pensado, cuando me hacen el ofrecimiento mi primera reacción es: “tengo que preguntarle a mi mamá, porque tengo a mis hijos en Los Ángeles y si ella no me cubre, no voy a poder”… Tan pronto llamé a mi hermana y a ella, mi mamá fue la primera que me dijo que sí, que se monta en el avión y los cuida… A mi mamá le fascina el programa, lo lleva viendo por años, y yo feliz porque se me dio la oportunidad.

P: ¿Tú habías visto ya ‘¡Mira Quién Baila’?

DT: He visto algunas cositas por YouTube para refrescar un poco la memoria, porque lleva unos años que no se había hecho, pero sí es súper emocionante, y practicar es una disciplina enorme, pero vamos a ver que pasa.

P: Este es tu regreso a la televisión en español, que también llevabas un tiempo alejada.

DT: Sí, es cierto, porque todos estos años me he dedicado a estar con mis hijos, con su escuela, y dedicarme como quien dice 100% a ellos. Cuando he podido trabajar, pero han sido cosas que no me quitaron mucho tiempo, pero sí definitivamente este es el regreso a la televisión en español

P: ¿Cómo te imaginas este desafío?

DT: Puedo imaginarme que va a ser mucha intensidad, mucha dedicación y enfocarme. Una vez que llegue a Miami, pues voy a poder estar totalmente enfocada y dedicarme 100 % a la competencia. Es una competencia conmigo misma para dar lo mejor de mí, y tratar de hacer un buen papel, que a la gente le guste. Sí da miedo, da nervio pensarlo porque es una cosa constante todas estas semanas, pero estoy emocionada, quiero que empiece ya.

P: ¿Cómo lo tomaron tus hijos, cómo se los dijiste?

DT: Yo estaba esperando que quizás me dijeran que no, o que no les gustaba la idea, pero tuvieron una reacción totalmente diferente y lo dos están felices… Creo que siempre les ha gustado cuando he podido hacer una que otra cosa, yo creo que ellos también se sienten orgullosos pues teniendo una mamá que poco a poco está retomando la carrera, y poderme ver en televisión y ver cierta cosita siempre los emociona, así que estaba esperando que ellos fueran los que me dieran el freno pero ninguno de los dos lo hizo.

P: ¿Cómo será esta primera vez separada físicamente de tus hijitos?

DT: Voy a estar como quien dice con la mitad del cerebro pensando acá y allá… Tomar un poquito de meditación de relajamiento y tener la mente enfocada en lo que tengo que hacer, y de verdad delegar, soltar un poquito eso, ese control que siempre tengo con los niños, saber que con mi mamá mejor no pueden estar atendidos, y que nada va a faltar, que todo va a estar bien, que van a llegar a tiempo, que van a estar en la escuela, así que tengo que respirar profundo, dejar que mi mamá ayude, dejarme ayudar, porque esa es una de las cosas que no he podido hacer durante todo este tiempo.

P: Cuando te separaste de Marc Anthony abandonaste Miami y hoy regresas por ‘¡Mira Quién Baila!’, ¿qué siginifca para ti?

DT: Sí, estuve 2 años en Miami, después que nació mi segundo hijo, ahí fue que tomé la decisión de irme a New York donde vivíamos o a Los Ángeles, y decidí los Ángeles por trabajo y demás.

P: ¿Es un poco movilizante para ti volver a Miami, reconciliarte quizás con un momento de pruebas en tu vida?

DT: Yo creo que en un tiempo de mi vida Miami significó una de las cosas de las que quise apartarme, pero siempre Miami ha estado en mi vida, porque mi hermana, que es mi mejor amiga, vive allí, y voy en las vacaciones o de Navidad, de verano, siempre estoy visitando muchísimo, y si acaso últimamente acá hace más calor que en Miami, así que va a ser una diferencia nula… Y sabe Dios hasta lo estoy pensando, porque significa estar con mi familia y estoy más cerca de Puerto Rico, últimamente he estado pensado un poquito más, cuando antes estaba totalmente enfocada en Los Ángeles, pero yo creo que quizás estos dos meses me los doy para yo pensar algunas cosas y ver que hacemos.

P: ¿Te volverías para Miami?

DT: Como que últimamente me ha dado con Miami un poco, tener a mi hermana cerca me haría feliz. Cada vez que estoy allá y nos regresamos duele, a los niños no les molestaría el cambio para nada, además que con mi hermana tienen los primitos cerca, el esposo de mi hermana que es como otro rol de papá, así que últimamente lo estoy pensando, pero quién sabe.

P: ¿Qué ritmo te gusta bailar y con cuál te preocupa o le tienes miedo?

DT: Creciendo en Puerto Rico, yo no recuerdo a nadie decirme cómo bailar tal o cual, especialmente salsa y merengue… Cada fiesta, cada cumpleaños, cada Navidad, todo el tiempo estas bailando con tus primos, con tus papás, con tus tíos, con los que sea, uno siempre esta bailando, y hay bailes que realmente no los tienes ni que pensar porque están en uno… Pero hay algunos ciertos bailes de esos cuando tienes que ponerte a contar en la mente, esos sí me preocupan un poco, así que ojalá no me toquen muchos de esos, pero no les tengo miedo, me atrevo también a ver qué es lo que pasa.

P: Teniendo en cuenta que es un reality y que además de bailar se juega con las emociones ¿estás preparada para bailar un tema de tu ex Marc Anthony?

DT: Estoy preparada para eso y para todo, además que el talento que tiene Marc es increíble, y todas las canciones que tira pegan, así que no me sorprendería que alguna de las canciones que pongan sea de él. Además son buenísimas para bailar, así que no me sorprendería para nada, especialmente en Miami es todo lo que se escucha en las radios, así que no hay forma de que no.

P: ¿Qué le dices al público que va a estar apoyándote, y que te va a estar mirando, y votando por ti?

DT: Estoy sumamente emocionada, que el tiempo cayó preciso y perfecto, que mis niños que están más grandes, que me están apoyando en esto, y poderme dedicar al desafío que no está en mi zona de mi facilidad, feliz de poder representar y bailar que me encanta tanto, representar a Puerto Rico, ojalá les guste, les guste el programa, les gusten los números…¡Para delante sin miedos!

