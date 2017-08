Jomari Goyso: “No le deseo a nadie mi vida”

No le deseo a nadie mi vida porque es una vida de muchos sacrificios y emociones fuertes que a veces hacen tambalear el alma de cualquiera… una vida a la distancia de la gente que más amo, de aviones solitarios y de largas noches en lugares ajenos. Muchos años de pelear por ser yo, de luchar hasta cuando no quería seguir luchando más… Pero es la vida que Dios escogió para mí, y por eso, porque decidí seguir su sendero y asumir que el sabía lo que hacía todo tiene sentido por loco que suene… Me siento feliz de saber que alguien que no conozco, a través de mi historia saca fuerzas o se ríe, o se distrae a través de una foto, de una locura mía o de un baile de esos locos que yo hago.. Gracias por tanto cariño y tanto impacto… Vivimos en la era de la "social media" en la que la gente vive su ficción basada en la opinión de la gente, su éxito dependiendo del número de seguidores o de los comentarios que agarran sus publicaciones, los amigos te dejan de querer si no los sigues, te reclaman si no les comentas o te aman más si les pones su cuenta en el post… Una era en la que lo único que vende es el contenido sexual que pretendemos es solo sensual, una sociedad en la que nada es real si no filtrado para ser aprobado por los demás, una era en la que es difícil amarse como eres, imperfecto. Aún así estoy orgulloso de seguir mirándome al espejo y saber quién soy, se que no soy el del filtro de la foto, se que no soy el del vídeo editado en el que solo deje lo bueno y saque lo que no me gusta, se que no soy el de la foto bonita si no el de las 60 fotos que hice antes de encontrar esa, en las que me sentí feo. Me miró al espejo y se quien soy, y me quiero… Lo que más me enorgullece es todo lo que he podido hacer por otros gracias al cariño y apoyo de la #jomarifamilly y de ustedes, de ti. a todos los niños que he podido abrazar y devolverles un poco de esperanza y fe…Todas las mujeres que se han cruzado en mi vida gracias a el #jomarilove y han impactado mi historia, mi alma. Me enorgullece llegar a países en los que soy extranjero y sentirme en casa!! GRACIAS!! 1M (jamás lo imagine) Gracias Dios!! gracias a TODOS los clubs de fans por el amor!!! 💙

