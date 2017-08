Comunidad y el congresista Soto dialogan sobre inmigración, Puerto Rico y Venezuela y otros temas

La primera audiencia latina del representante federal por el Distrito 9 de la Florida fue concurrida y hubo interacción entre el legislador y los asistentes

La petición urgente por conseguir el TPS para los venezolanos, la crisis en Puerto Rico, el tema migratorio y la posibilidad de la terminación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia conocido como DACA, fueron algunos de los puntos que movieron la sensibilidad de los asistentes a la primera audiencia latina del congresista del Distrito 9 de Florida, Darren Soto, en Orlando.

El salón del sistema universitario Ana G. Méndez (SUAGM) se llenó a capacidad, entre ellos miembros de organizaciones comunitarias, cívicas y sin fines de lucro ansiosos de dejar saber sus inquietudes al congresista Soto.

Entre ellas Mi Familia Vota, Hispanic Federation, Latino Justice, Hope Community Center, Iniciativa de Acción Puertorriqueña, Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), Young American Dreamers (YAD), Comité Fuerza Inmigrante, Venezuela 20/20, las oficinas de la abogada Ingrid Morfa, Comunidad Venezuela USA, Justice Shall for All, de Kissimmee, y Venezolanos en Orlando, entre otras.

Esteban Garcés, director de Mi Familia Vota en Florida, y Carlos López, director del SUAGM en Orlando, dieron la bienvenida a esta reunión. “Quizás esta es la primera audiencia latina por el congresista Darren Soto, creada para nuestra comunidad en nuestro idioma, sin las barreras de interpretación, esperamos no sea la última, sino la primera de muchas”, dijo Garcés.

En defensa de DACA

“Estoy aquí para escucharlos y para informar a la comunidad”, expresó Soto. “Están ocurriendo muchas cosas, especialmente en inmigración, con lo que está sucediendo con Puerto Rico y Venezuela, en educación. La situación con inmigración es trágica, y se necesita luchar para salvar el programa de DACA, hay la gran posibilidad de ver la terminación de este programa cuando regresemos en septiembre. Estoy llamando a nuestra comunidad hispana aquí en Florida y en nuestra nación para marchar a Washington en septiembre”, dijo Soto.

Durante su intervención habló en inglés y español sobre los proyectos de ley y asuntos relevantes como su voto en contra de penalidades a ciudades santuario en tema migratorio.

“Con mucho gusto voté en contra de penalidades para ciudades santuarios”, comentó Soto, a lo que muchos aplaudieron. “Este es un asunto federal, nosotros necesitamos una reforma migratoria integral, porque con estos proyectos de ley muy pequeños están dividiendo a nuestro país”, agregó.

A esta reunión asistió Atzhiri Barrera, estudiante mexicana y activista inmigrante, junto a sus padres y su hermano menor. Con el rostro entristecido escuchó al congresista Soto hablar de la posible expiración del programa DACA, con el cual ella ha podido estudiar en el país. Pero no pierde las esperanzas y dará la pelea con la comunidad hispana, junto al Comité Fuerza Inmigrante de Florida y otras organizaciones pro inmigrantes para movilizarse pronto en esta marcha.

“Sí es muy preocupante y estas audiencias comunitarias son importantes para que estemos informados. Con un anuncio tan importante como DACA que está en peligro, ahora tan pronto como septiembre, ya no es tiempo de esperar y quedarnos callados, tenemos que levantarnos y unirnos como pueblo”, dijo la joven Barrera.

Durante la audiencia, una de las asistentes pidió el apoyo del congresista Soto para el Acta de Confianza en la ciudad de Orlando. Barrera dijo que esta acta va a generar un sentido de protección en la comunidad local: “estamos esperando lo peor, se tienen que preparar, cómo van a interactuar con los oficiales locales, es importante ahora más que nunca que empiecen las acciones locales y a nivel estatal también, todos juntos como una gran comunidad”.

Soto precisó que se han hecho esfuerzos para defender este programa: “nosotros apoyamos muchos proyectos de ley para ayudar a los Dreamers, para expandir el programa de DACA y para tratar a nuestros inmigrantes con dignidad y respeto. Tuvimos muchas reuniones visitando muchas familias inmigrantes, especialmente en el condado Polk, y hemos estado involucrados [para ayudar a los afectados] en ciertas situaciones de deportación”.

TPS para Venezolanos

Cuando Soto mencionó el tema del Estatus Temporal (TPS) para venezolanos, arrancó aplausos y gritos entre la audiencia. “Estamos de lado de la vida de los venezolanos, sabemos que hay una administración tirana en Venezuela. Vamos a luchar por la libertad en Venezuela”. Soto dijo que es parte de un proyecto de ley para conseguir el TPS para los venezolanos y que automáticamente aquellos que tengan visa puedan ser elegibles para el TPS, pero para ello se necesita el apoyo de los miembros del Congreso.

El venezolano Gustavo Márquez, representante de Venezuela 20/20, agradeció a Soto y lo exhortó a que abogué por sus compatriotas que buscan un mejor futuro en este país. Precisó que en Florida Central, se estima, viven alrededor de 35,000 venezolanos.

“Dado el éxodo de venezolanos, queremos suplicarle que usted se convierta en el campeón, el precursor en el Congreso para que se detenga la deportación de familias venezolanas por un tiempo prudencial, hasta que se estabilice la situación de Venezuela. Podría venir el TPS con una valuación profesional temporal en aquellas zonas de Estados Unidos donde pueda ser de beneficio para ambas partes”.

Empresarios pequeños y agricultura en Puerto Rico

La líder boricua Zulma Vélez Estrada expresó su preocupación por el sector agrícola de Puerto Rico -que gran parte pertenece a extranjeros- y el rol de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, de la cual el congresista Soto es parte de su Comité de Supervisión.

El abogado puertorriqueño Luis Pastrana cuestionó el futuro de la isla, “quisiera saber cuál es el futuro, cuando llegamos, hacia dónde se supone vamos a llegar?”. A lo que el congresista contestó que no existe una solución perfecta, pero que está de acuerdo en que la vía es reducir la deuda e impulsar a las pequeñas empresas y la agricultura en la isla.

“La situación de Puerto Rico es la economía, está mejorando poquito a poquito, estamos tratando de mejorar, estamos tratando ayuda con pequeños empresarios y la agricultura, deducción para personas que están trabajando y tengan niños”.

Tirso Moreno, coordinador de la Asociación de Trabajadores Campesinos en Florida, pidió al congresista su intervención para lograr un permiso especial para los trabajadores que tengan dos años en el país para conseguir su residencia y brindarles esa tranquilidad.

“Estoy a favor de este proyecto de ley, es uno de nuestros asuntos prioritarios en la reunión del Caucus”, dijo Soto.

Entre los asistentes figuraron la senadora Linda Stewart y el representante estatal Carlos Guillermo Smith, quien dijo que estos eventos son vitales para conocer el pulso de la comunidad: “es importante para los representantes, congresistas, para comunicar con los votantes qué estamos haciendo, cuál es la lucha que está pasando en Washington, Tallahassee, porque los votantes necesitan saber qué están haciendo los representantes”.