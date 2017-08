Director de ‘Game of Thrones’ explica escena de sexo entre Dany y Jon Snow

Emilia Clarke y Kit Harington tuvieron una escena de amor durante el final de temporada

Este fin de semana finalizó la séptima temporada de “Game of Thrones” y los seguidores de la serie quedaron impactados por una escena en particular.

Durante el capítulo final Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) se rindieron a la tensión sexual que existe entre ambos e hicieron el amor, pero fue una escena leve a comparación de otras escenas de sexo más controversiales.

“En la escena de Jon y Dana, lo importante para mi era que no fuera lascivo de ninguna manera, que hubiera un trasfondo fuerte”, dijo el director Jeremy Podeswa a Indiewire. “Fue una toma muy, muy simple. Es básicamente una toma fija a Jon y Dany y después esa mirada importante entre ellos. Después una toma viendo a Jon, después otra a Dany. No era para filmar una escena grandiosa de sexo. Una vez están haciendo el amor, esa es la historia. No hay razón para permanecer en eso”.

El director de la serie de HBO además agregó: “La verdadera historia dentro de la historia era lo que estaba pasando con sus ojos, hay un entendimiento entre ellos que aunque saben que no deberían de estar haciendo eso, no puedo no hacer. Hay un cierto elemento del destino que es lo que los juntó y no pueden luchar contra eso”.